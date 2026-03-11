Renault, “futuREady” planı kapsamında 2030 yılına kadar 16 tanesi elektrikli olmak üzere 36 yeni model tanıtacağı açıkladı.

Renault Grubu, Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'daki artan baskısına karşı koymak amacıyla "futuREady" adını verdiği yeni stratejik planını duyurdu. Bu planın merkezinde, ikonik Espace modelinin tamamen elektrikli bir SUV olarak radikal bir şekilde yeniden doğuşu yer alıyor.

Marka, 2030 yılına kadar 16'sı tamamen elektrikli (EV) olmak üzere toplam 36 yeni modeli piyasaya sürecek.

Şirket, yeni araç geliştirme döngüsünü Çinli rakipleriyle yarışabilmek için sadece 24 aya indirmeyi hedefliyor. Elektrikli araç üretim maliyetlerinin de %40 oranında azaltılması planlanıyor.

YENİ RGEV PLATFORMU

Haberin en dikkat çekici noktası, yeni nesil kompakt ve orta segment araçlar için geliştirilen RGEV Medium 2.0 platformu. Bu platformun özellikleri şunlar:

800 Volt Teknolojisi: Renault ilk kez bu yüksek voltajlı hızlı şarj mimarisine geçiş yapıyor.

Menzil: Bu platformdaki araçlar tek şarjla 750 km (466 mil) menzil sunabilecek. Menzil artırıcı (range extender) seçeneğiyle bu mesafe 1.400 km'ye kadar çıkabilecek.

Güç: Yeni nesil elektrik motorlarının yaklaşık 271 beygir (275 PS) güç üretmesi bekleniyor.

DACIA VE ALPINE

Dacia tarafında, uygun fiyatlı model anlayışını sürdürecek ancak 2030'a kadar satışlarının üçte ikisi elektrikli veya hibrit olacak. Ayrıca C segmentine doğru genişleyecek.

Alpine ise performans markası olarak yoluna devam edecek. Elektrikli A110, A290 ve A390 modelleri yolda. Ayrıca Alpine'in elektrikli platformlarının içten yanmalı motorları da destekleyebileceği belirtildi.

Renault, 2030 yılına kadar yıllık 2 milyon satış hedefliyor ve bu satışların yarısının Avrupa dışındaki pazarlardan (Brezilya, Hindistan, Türkiye vb.) gelmesini bekliyor.

