Renault, Mart ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Yeni Clio, Captur, Yeni Duster, Megane ve Austral modellerinin Mart fiyatları belli oldu. İşte model model Renault’un Mart 2026 fiyat listesi…

Mart 2026 itibarıyla otomobil piyasasında hareketlilik devam ederken, Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından biri olan Renault, güncel fiyat listesini yayınladı. Özellikle Bursa fabrikasında üretilen Yeni Nesil Clio, hem tasarımı hem de hibrit seçenekleriyle listenin en çok merak edilen ismi oldu.

RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ (MART 2026)

Türkiye'nin favori B-hatchback modeli Clio, 6. nesliyle birlikte dizel motorlara veda etti. Artık daha teknolojik bir iç mekan ve verimli hibrit motorlarla karşımızda.

Clio, Türkiye’de 1.799.000 TL’den başlayan liste fiyatlarıyla satışa Şubat ayında satışa sunulmuştu. Mart ayı listesinde de modelin fiyatı değişmedi.

-Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC 1.799.000 TL

-Yeni Clio esprit alpine TCe 115 EDC 1.895.000 TL

MART AYI RENAULT FİYAT LİSTESİ

Önceki nesil Clio ise Mart ayında küçük bir zam aldı. Şubat ayında 1.673.000 TL’den satılan model Mart ayı listesinde 1.699.000 TL oldu.

R5 E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV40 120hp - 1.890.000 TL – 2025 MY

R5 E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV52 150hp - 2.105.000 TL

CAPTUR techno mild hybrid EDC 140 hp - 2.160.000 TL

MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV60 220 hp - 2.390.000 TL

MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Esprit Alpine EV60 220 hp - 2.490.000 TL

YENİ AUSTRAL techno mild hybrid 150 hp auto - 2.630.000 TL

YENİ AUSTRAL esprit alpine mild hybrid 150 hp auto - 3.060.000 TL

YENİ AUSTRAL esprit alpine full hybrid E-tech 200 hp - 3.362.000 TL – 2025 MY

RAFALE esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp - 3.752.000 TL – 2025 MY

YENİ DUSTER MART 2026 FİYAT LİSTESİ

Evolution Eco-G 120 hp - 1.780.000 TL

Evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp - 2.537.000 TL – 2025 MY

Techno Turbo Tce EDC 145 hp - 2.030.000 TL

Techno Full hybrid E-Tech 160 hp - 2.495.000 TL

Techno hybrid 4x4 LPG 150 hp - 2.567.000 TL

MEGANE SEDAN MART AYI FİYATLARI

Touch 1.3 TCe 140 bg - 1.770.000 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 2.112.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 2.270.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 2.675.000 TL

