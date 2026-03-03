Elektrikli otomobil almak isteyenlerin ilk aklına gelen markalardan biri olan Tesla’nın Mart ayı fiyatları belli oldu.

Ülkemizde de yüksek talep gören elektrikli markalardan biri olan Tesla’nın Mart ayı fiyatları açıklandı. Marka Şubat ayının ardından Mart ayında da zam yapmadı.

Peki ülkemizde sadece Model Y modelinin satışta olduğu Tesla fiyatları nasıl? İşte 2026 yılı Mart ayı Tesla Model Y fiyatları…

Tesla Model Y - Arkadan Çekiş - 2.349.300 TL

Tesla Model Y - Premium - Long Range - Arkadan çekiş - 3.392.640 TL

Tesla Model Y - Premium - Long Range - 4 Çeker - 3.998.400 TL

Tesla Model Y - Performance - Dört Çeker - 4.418.400 TL

FSD’YE ÖTV FARKI

Markanın opsiyonları arasında bulunan Full Self-Driving 228.480 TL, Gelişmiş otopilot 115.260 TL’den sunuluyor. Bu fiyatlar ÖTV ve KDV hariç fiyatlar. Opsiyonlar araçlara eklendiğinde araçların fiyatları da o nedenle büyük değişim gösteriyor.

Örneğin standart arkadan çekişli Tesla Model Y 2.349.300 TL’den alınabiliyor. Araca Full Self-Driving kabiliyeti eklendiğinde ise fiyat 3.338.105’ye çıkıyor. Yaklaşık 1 milyon TL’lik farkın sebebi FSD eklenmeden yüzde 25 olan ÖTV, FSD’nin fiyatı ile yüzde 55’e çıkıyor.

Bir üst versiyonda FSD eklendiğinde fark yaklaşık 425.000 TL oluyor. En üst donanımda da yine FSD farkı yaklaşık 480 bin TL.



Haberle İlgili Daha Fazlası