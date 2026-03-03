Real Madrid'e evinde büyük darbe: Fark 4'e çıktı, taraftar ıslıkladı
LaLiga'da Getafe'yi konuk eden Real Madrid, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada kaldı.
Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Getafe ile sahasında karşı karşıya geldi.
Bernabeu'daki müsabakayı 1-0 kaybeden eflatun beyazlılar, lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü. Konuk Getafe'ye galibiyeti getiren golü 39. dakikada Martin Satriano kaydetti.
Arda Güler'den rencide eden hareket: Herkesi ayağa kaldırdı
ARDA 69 DAKİKA SÜRE ALDI
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 69. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.
TARAFTAR ISLIKLADI
Karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Real Madrid'de taraftarlar, takımı ıslıkla protesto etti. Real'in Belçikalı file bekçisi Courtois, maçın ardından tribünlere giderek özür diledi.
Real Madrid'de büyük kriz: Yıldız isim ateş püskürdü!
BARÇA'NIN 4 PUAN GERİSİNDE
Bu skorla eflatun beyazlılar, ligde 60 puanda kaldı ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü. Getafe ise 32 puanla 11. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Celta Vigo ile deplasmanda karşılaşacak. Getafe ise evinde Real Betis'i ağırlayacak.