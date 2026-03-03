LaLiga'da Getafe'yi konuk eden Real Madrid, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada kaldı.

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Getafe ile sahasında karşı karşıya geldi.

Bernabeu'daki müsabakayı 1-0 kaybeden eflatun beyazlılar, lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü. Konuk Getafe'ye galibiyeti getiren golü 39. dakikada Martin Satriano kaydetti.

ARDA 69 DAKİKA SÜRE ALDI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 69. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.

TARAFTAR ISLIKLADI

Karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Real Madrid'de taraftarlar, takımı ıslıkla protesto etti. Real'in Belçikalı file bekçisi Courtois, maçın ardından tribünlere giderek özür diledi.

BARÇA'NIN 4 PUAN GERİSİNDE

Bu skorla eflatun beyazlılar, ligde 60 puanda kaldı ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü. Getafe ise 32 puanla 11. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Celta Vigo ile deplasmanda karşılaşacak. Getafe ise evinde Real Betis'i ağırlayacak.



