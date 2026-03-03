Ahmet Büyükgümüş, ramazan ayı üzerinden yürütülen laiklik tartışmalarına sert tepki göstererek, “Milletimizin değerlerine açıktan cephe alma dönemi kapanmıştır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, ramazan ayı üzerinden yürütülen laiklik tartışmalarına sert tepki gösterdi.

“Milletimizin değerlerine açıktan cephe alma dönemi bitti” diyen Ahmet Büyükgümüş şunları söyledi:

Bakın ramazan ayındaki gelişmeleri yakinen her biriniz takip ettiniz. Neymiş? Çocuklara ramazan kültürünü okullarda öğretmek, yaymak laiklik ilkesine aykırıymış. Artık öyle bazı kelimeleri istismar ederek Türkiye’de birilerinin siyasette sonuç alma devri kapanmıştır. Açık ve net. Ya cesur olacaklar kafalarının arkasında esas niyetlerini milletimizle açıklıkla paylaşacaklar. Öyle kelimelerin arkasına saklanmak yok. Ama şu tablo bize göstermiştir ki milletimizin değerlerine açıktan cephe alma vakitleri tamamen tükenmiş durumda. Onun için bu ramazan ayında da ne yapacaklarını bir türlü bilemediler. ‘Yani bu söylenene sahip çıkalım. Ne söz söyleyelim? Ne yapalım?’ Büyük bir çaresizlik içerisindeler. Bu büyük bir kazanım.

