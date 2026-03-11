Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı: Maç programı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 12 Mart Perşembe günü yapılacak. Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.
Özetle
Kaydet
Spor 2 dk önce
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 12 Mart Perşembe günü 8 karşılaşma oynanacak.
- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları 12 Mart Perşembe günü oynanacak.
- Maçlar TSİ 20.45 ve 23.00 saatlerinde başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda 12 Mart Perşembe günü 8 karşılaşma oynanacak.
Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)
20.45 Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)
20.45 Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)
20.45 Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)
23.00 Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)
23.00 Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)
23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli oyuncuya: Sözleşmen ne durumda?
Bizi Takip Edin
YORUMLAR