UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 yenen ancak ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, "Son ana kadar inanılmaz bir mücadele oldu" dedi. Yüksek, uzun süre sonra ilk 11'de forma giyen takım arkadaşı Oğuz Aydın'a övgüler yağdırdı.

Fenerbahçe, İngiltere'de 2-1 galip gelmesine karşın Kadıköy'deki ilk maçta aldığı 3-0 yenilgi sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertlilerde milli futbolcu İsmail Yüksek, Nottingham Forest rövanşı sonrası açıklamalarda bulundu.

"İLK MAÇTA ELENDİK"

İlk maç sebebiyle elendiklerini vurgulayan İsmail, "Son ana kadar inanılmaz mücadele verdik. 2-0 olunca daha da motive olduk. İyi de mücadele ettik. Yediğimiz gol bizi biraz düşürdü. Gerçekçi olmak gerekirse bence ilk maçta elendik. Kendi sahamızda oynadığımız o oyun ve mücadele bize yakışmamıştı. O skordan dolayı zaten bugün buradayız. Elendiğimiz için üzgünüz. Ama tüm takımı tebrik ediyorum. Sonuna kadar mükemmel bir mücadele oldu" dedi.

Sakatlıktan dönen oyuncuların da etkili olduğunu dile getiren İsmail, "Bugün sakatlıktan dönen oyuncular vardı. Onlar iyi oynadı. Fazla oynamayan oyuncularımız vardı. Uzun zamandır oynamayan oyuncularımız da vardı. Archie, Oğuz inanılmaz mücadele ettiler. Bugün maçın yıldızı kim diye sorsanız tüm takımı sayabilirim. Müthiş bir mücadele vardı. Herkesi tebrik ederim. Üzücü oldu ama yani buradan başımız dik ayrılıyoruz. Taraftarımıza birkaç bir şey söylemek istiyorum. Onlar zaten Avrupa'daki bütün maçlarda mükemmel bir destek sağladılar. Onlara da teşekkür ederiz. Başımız dik ayrılıyoruz. İnşallah hafta sonu Antalyaspor maçına çok daha motive, çok daha özgüvenli çıkacağız. Bu maç zaten bize biraz özgüven katacak. O maça daha bir özgüvenle çıkacağız" şeklinde konuştu.

"UZUN ZAMANDIR OYNAMIYORDU, MÜTHİŞ MÜCADELE VERDİ"

Antrenmanlarının 3 günde 1 maç temposuna uygun olduğunu anlatan İsmail, "Oynamayan, sakat olan, yanımızda olmayan arkadaşlarımız var. Onların yerine oynayan oyuncular müthiş mücadele verdi. Herkes formanın değerini bilerek mücadele ediyor. Sakatlarımız çok olduğu için bazı arkadaşlara fazla yük binecek. Profesyonel oyuncularız, kendimize iyi bakmamız gerekiyor. Bu maçları kaldırmamız gerekiyor. Büyük seviyede oynadık. Zor rakip, zor ülke, zor deplasman. 3 günde 1 oynamamıza rağmen bugün zor deplasmanda inanılmaz mücadele ettik. Oğuz kardeşimi tebrik etmek istiyorum. 70 dakika sahada kalmasına rağmen uzun zamandır oynamıyordu ve müthiş bir mücadele verdi. Bence maçın gizli kahramanlarından biriydi. Takım oyununu gösterdik. Bir takım mücadelesi gösterdik. Mutluyuz ve dediğim gibi buradan gururla ayrılıyoruz. İnşallah hafta sonundaki maça çok daha güçlü, çok daha özgüvenli çıkacağız" görüşlerini dile getirdi.

"İYİ SEZON GEÇİRİYORUZ"

Eleştirilerin futbolun doğasında olduğunu ifade eden milli oyuncu, "Zaman zaman istediğimiz mücadeleleri veremiyoruz. Özellikle bu maça kadar 3-4 maçlık seride istediğimiz mücadeleyi veremedik. Öncesine baktığımız zaman bence bu sene müthiş performansımız var. İyi sezon geçiriyoruz. İnşallah nazar değmesin. İstemediğimiz puanlar kaybettik. Aldığımız beraberlikler bizi istemediğimiz konuma getirdi. Ligde ikinci sıradayız. Lig uzun maraton, çok önemli maçlarımız var. Çok daha iyi olacak ama bugünkü maç takıma özgüven kattı. Kasımpaşa maçındaki kara bulutları dağıttı. Bunu da hafta sonu Antalyaspor maçında göstereceğimizi düşünüyorum. Hocamız bana çok fazla özgürlük veriyor, beni motive ediyor. Bu da sahaya yansıyor. Benim büyük bir hayalim var. İnşallah bunu tüm takım sezon sonunda gerçekleştiririz" sözlerini sarf etti.

