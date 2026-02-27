UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 yeni. Kadıköy'de 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler için City Ground'da alınan galibiyet yeterli olmadı ve Avrupa kupalarına havlu attı. İngiliz basını, Nottingham Forest-Fenerbahçe karşılaşmasına geniş yer ayırdı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off etabı rövanşında Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarına veda ederken; İngiliz basını, temsilcimizin performansına ve Kerem Aktürkoğlu'nun gollerine dikkat çekti.

"FENERBAHÇE ZAFERİ TEKRARLAMAYA ÇOK YAKLAŞTI"

Telegraph'taki maç haberinde, "Nottingham Forest'ın kaos dolu sezonu devam ediyor; Fenerbahçe'yi geçerek son 16'ya yükseldiler. Fenerbahçe, 2005'te Liverpool'un Milan'a karşı kazandığı olağanüstü Şampiyonlar Ligi final zaferini tekrarlamaya çok yaklaştı. Fenerbahçe, Pereira'yı ve Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis'i zorlu bir sınavdan geçirdi" denildi.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçına başlayan 11'i.

"NOTTINGHAM KIL PAYI GEÇTİ"

BBC, İngiltere'de 2-1 sonuçlanan maçla ilgili, "Nottingham Forest zorluklarla son 16 turuna yükseldi. Gergin geçen maçta Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi kıl payı geçerek Avrupa Ligi son 16 turuna kaldı. Kerem Aktürkoğlu'nun, ikinci yarıda penaltıdan attığı gol de dahil olmak üzere 2 golü, ev sahibi ekibi ilk maçtaki 3-0'lık üstünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Callum Hudson-Odoi'nin golü, dağınık ve tereddütlü bir performans sergileyen Vitor Pereira'nın takımının tam bir çöküş korkusu yaşamasını hafifletti" ifadelerine yer verdi.

"KORKULAN SENARYO"

Kerem Aktürkoğlu'nun golleri öne plana çıkaran Guardian, "Kerem, Fenerbahçe'nin umutlarını yeşerten 2 gol attı, 2'nci golünü devre arasından hemen sonra penaltıdan kaydetti. Nottingham Forest, tam da korktuğu senaryoyla karşı karşıya kaldı" denildi.

Kerem Aktürkoğlu, İngiltere'de 2 golle yıldızlaştı.

"BASİT GÖREVİ ZOR HALE GETİRDİ"

Sky Sports ve Daily Mail, Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın rotasyonlu kadrosuna vurgu yaptı. Sky Sports, "Pereira, geçen hafta İstanbul'da 3-0 galibiyet elde etmiş olmanın avantajıyla rotasyon yapma lüksüne sahipti. Ancak performanslar arasındaki fark büyüktü. Forest, kendi zorluklarının da mimarıydı ve görünüşte basit bir görevi son derece zor hale getirdi" ifadeleri yer aldı.

Vitor Pereira

"BALAYI DÖNEMİ 225 DAKİKA SÜRDÜ"

Dail Mail, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı hakkında, "Vitor Pereira'nın Nottingham Forest teknik direktörü olarak balayı dönemi tam olarak 225 dakika sürdü. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna zar zor yükselmiş olabilirler ancak Pereira'nın teknik direktörlük görevindeki 3'üncü maçında Forest, hiç de ikna edici bir performans sergileyemedi ve Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devreye geride girerek taraftarlar tarafından yuhalandı" değerlendirmesini yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası