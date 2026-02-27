Avustralya'da bir ilk, dünyada ise görülen ikinci vaka... 2022'de astım nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen 16 yaşındaki gencin, ülkede "kene ısırığı kaynaklı kırmızı et alerjisi"nden öldüğü doğrulanan ilk kişi olduğu bildirildi.

Akıllara durgunluk veren olay Avustralya'da yaşandı. ABC News'ün haberine göre, New South Wales (NSW) eyaletinden Jeremy Webb, kamp gezisinde sığır etinden yapılan sosisi yedikten sonra nefes almakta zorlandı ve astım sebebiyle hayatını kaybetti.

ANAFLAKTİK REAKSİYON GEÇİRMİŞ

Yetkililer, Webb’in ölüm nedeninin "kene ısırığı kaynaklı memeli hayvan etine karşı anafilaktik reaksiyon" olduğunu ve bunun astım krizini tetiklediğini açıkladı.

Webb, kamp yaparken defalarca kene ısırığına maruz kaldı. Klinik immünolog ve alerji uzmanı Sheryl van Nunen, genç için "memeli hayvan eti alerjisi" teşhisi koydu.

Nunen, Webb’in ölümünün ülkede belgelenmiş ilk, dünyada ise ikinci "memeli hayvan eti alerjisi kaynaklı ölümcül vaka" olduğunu belirtti.

