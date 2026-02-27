Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu hafta düzenlenen İşçi Partisi kongresinde kızı Kim Ju Ae ile aynı ceketi giyerek kamuoyunun önüne çıktı. Baba-kızın görüntüleri, Kuzey Kore'deki halefiyet tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, uzmanlara göre birebir aynı olan siyah deri ceketler, sembolik bir anlam taşıyor.

Kim Jong Un’un Pyongyang’da düzenlenen askeri geçit törenine kızı Kim Ju Ae ile birlikte katılması dikkat çekti. 2021’den bu yana ilk kez gerçekleştirilen ve bir hafta süren İşçi Partisi kongresinin ardından yapılan tören, hem ülkenin askeri kapasitesinin sergilendiği hem de liderlik mesajlarının verildiği bir platform oldu.

Devlet medyasında yayımlanan fotoğraflarda, 42 yaşındaki Kim ve kızının üst düzey yetkililerle birlikte tören kürsüsünde askerleri selamladığı görüldü.

KUZEY KORE'NİN "MUHTEMEL VARİSİ"

Öte yandan, törende yan yana görüntülenen baba-kızın aynı tarz siyah deri ceket giymesi ise dikkatlerden kaçmadı. NBC'ye açıklamalarda bulunan Prof. Lim Eul-chul, bu görüntünün rastlantı olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, söz konusu tercihin Kim Ju Ae’nin Kuzey Kore kamuoyuna “muhtemel varis” şeklinde sunulmasına yönelik bilinçli bir adım olabileceğini ifade etti.

Kim Ju Ae’nin, liderin üç çocuğundan biri olduğu ve 2022’den bu yana füze denemeleri, yeni yıl kutlamaları ve büyük askeri etkinlikler dahil olmak üzere birçok kritik programda babasının yanında yer aldığı biliniyor. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’nin (NIS) daha önce milletvekillerine verdiği brifinglerde de Ju Ae’nin halefiyet sürecinde “atama aşamasına” geçmiş olabileceği değerlendirmesi paylaşılmıştı.

Protokolde üst sıralara çıkarılması, askeri saha ziyaretlerine katılması ve hanedan yönetiminin sembolü olan Kumsusan Güneş Sarayı’ndaki törenlerde görünmesi bu görüşü güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Ancak bazı analistler, resmi bir parti unvanı verilmemiş olmasından dolayı, sürecin henüz tamamlanmadığını belirtiyor.

Geçit töreninde açıklamalarda bulunan Kim Jong Un ise ülkesinin askeri güçlerinin “her türlü duruma hazır” olduğunu vurguladı. Nükleer kapasiteyi ve ABD ana karasına ulaşma potansiyeline sahip kıtalararası balistik füzeleri geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Washington’un nükleer silahsızlanma talebinden vazgeçmesi halinde ilişkilerin önünde engel olmadığını ifade ederken, Güney Kore’yi ise 'en düşmanca taraf' olarak nitelendirerek, güvenliği tehdit eden bir durum oluşması halinde sert karşılık verileceği mesajını verdi.

Kim Jong Un’un parti kongresi sonrası yeniden genel sekreter seçilmesi ve kızını sembolik açıdan güçlü bir görüntüyle kamuoyuna sunması, liderliğinin devamlılığına dair net bir mesaj olarak yorumlandı. Özellikle baba-kızın aynı ceketi giymesi, Kuzey Kore’de hanedanlık düzeninin süreceği ve Kim Ju Ae’nin 'veliaht olarak konumlandırıldığı' yönündeki tartışmaları uluslararası kamuoyunda daha da güçlendirdi.

