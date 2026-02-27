Güney Kore’de iki erkeğin ölümü ve bir kişinin baygın bulunmasıyla bağlantılı olarak tutuklanan 20 yaşındaki kadının kimliğinin paylaşılmasının ardından sosyal medyada takipçi sayısı 265’ten 10 binin üzerine yükseldi. Cinayet zanlısının kısa sürede bir fenomene dönüşmesi, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Güney Kore’de seri cinayet şüphesiyle tutuklanan 20 yaşındaki Kim Mo, olayın ardından sosyal medyada beklenmedik bir şekilde gündem oldu. İki erkeğin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise baygın halde bulunduğu olayla ilgili soruşturma sürerken, zanlının fotoğrafları da sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Yetkililerin iddiasına göre Kim Mo’nun, birlikte gittikleri otelde erkeklerin içeceklerine ilaç karıştırdığı ve ölümlerin bu nedenle gerçekleştiği değerlendiriliyor. Genç kadın, içeceklere ilaç koyduğunu kabul ederken, bunun ölümle sonuçlanacağını öngörmediğini savundu. Ayrıca yalnızca kendisine haksızlık yaptığını düşündüğü erkekleri hedef aldığını öne sürdü.

Seri katilin fotoğrafları paylaşıldı, takipçi sayısı fırladı! Yapılan yorumlar ise pes dedirten cinsten

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, polisten resmi bir açıklama gelmedi. Kadının kimliği ve fotoğrafları ise “Seri cinayet zanlısı ifşa ediliyor” başlığıyla sosyal medyada servis edildi.

TAKİPÇİ SAYISI FIRLADI

Bu paylaşımların ardından Kim Mo’nun Instagram hesabındaki takipçi sayısı 265’ten 10 binin üzerine çıktı. Fotoğraflarına binlerce yorum yapılırken, bazı kullanıcılar şüpheliyi savunarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"GÖRÜNÜŞÜ DİKKATE ALINMALI"

Kadının dış görünüşünü işaret ederek ‘çok güzel’ olduğunu vurgulayan bazı kullanıcılar, “Mahkeme görünüşünü dikkate almalı”, “Cezası hafifletilsin”, “Ben de o içeceği içerdim.” gibi yorumlarda bulundu.

Soruşturmayı yürüten ekipler, zanlının mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Yapılan tespitlere göre genç kadının olaydan önce ChatGPT üzerinden hap ve alkol karışımının etkilerine ilişkin arama yaptığı, sistemin ise bu sorguyu “yüksek riskli” olarak işaretlediği belirtildi.

Adli süreç devam ederken, cinayet şüphesiyle tutuklu bulunan kadının sosyal medyada kısa sürede popüler hale gelmesi kamuoyunda tartışma oluşturdu.

