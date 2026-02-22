Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’ın hava sahasını ihlal ettiğini ve sivil yerleşimlere saldırı düzenlediğini öne sürerek “uygun ve ölçülü bir cevap verileceği” uyarısında bulundu.

Afganistan, Pakistan’ın terör kampı olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından harekete geçti.

İslamabad’a karşı "uygun ve ölçülü cevap verileceği" uyarısında bulunan Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’ın ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini ve sivil bölgelere saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

"SİVİLLER HAYATINI KAYBETTİ"

Nangarhar ve Paktika bölgelerine yönelik saldırılar sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edildi.

PAKİSTAN NE DEMİŞTİ?

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemde yaşanan bombalı saldırıların ardından Afganistan sınır hattında terör kampı olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını duyurmuştu.

Afganistan merkezli Tolo News’e konuşan yerel kaynaklar ise Pakistan savaş uçaklarının Paktika vilayetinin Barmal bölgesine hava saldırıları düzenlediğini aktardı.

SINIRDA TERÖR GERİLİMİ

Pakistan’da silahlı saldırılar özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Söz konusu bölgelerde Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı’nın Afganistan’da mevzilendiğini ve saldırıları buradan organize ettiğini savunuyor. Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan’da Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun saldırıları öne çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan’dan ayrılmasını ve bölgenin Beluc halkı tarafından yönetilmesini istiyor.

