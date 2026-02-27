Avrupa Ligi'ndeki Nottingham deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe'nin gollerini atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da en çok gol attığı sezonu yaşadı. Büyük eksiklere rağmen iyi bir oyunla, iyi bir galibiyet elde ettiklerini belirten sarı lacivertli milli futbolcu, "Ligin sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız" dedi.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da gollerini sürdürdü. Sarı-lacivertli formayla ligde şu ana dek 4 gol kaydeden Kerem, Avrupa'da ise gol yollarında önemli performans ortaya koydu.

ADA'DA DUBLE YAPTI

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı ilk 11'de 9. karşılaşmasına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 22. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken 48. dakikada penaltıdan bir gol daha buldu ve bu kulvarda 6. golünü kaydetti. Süper Kupa'da da bir gol bulan Kerem, toplamda bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 gole ulaştı.

EN SKORER SEZONU

6 golle Avrupa'da en skorer sezonunu yaşayan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan üç Türk oyuncudan biri oldu.

FENERBAHÇE'DE 2 İSİMLE ZİRVEYİ PAYLAŞTI

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan üç Türk oyuncudan biri oldu.

6 - Kerem Aktürkoğlu (2025/26)

6 - İrfan Can Kahveci (2023/24)

6 - Tuncay Şanlı (2006/07)

"ŞAMPİYON OLAN TARAF BİZ OLACAĞIZ"

Alınan galibiyet ve performanslarına vurgu yapan Kerem Aktürkoğlu, "İlk maç 3-0 bitmişti, 'hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz' dedik. Hafta sonu acı verici bir şekilde taraftarımızı üzdük. Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kazandık. Başımız dik şekilde Avrupa Ligi'ne veda ettik. Yapacak bir şey yok. Taraftarlarımızı biraz olsun sevindirdiysek ne mutlu bize. "Herkes için yoğun bir fikstür var. Bahane değil. Önümüzde böyle bir fikstür var. Bu fikstürden güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası