UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha yaşandı.

YERİNİ SEMEDO'YA BIRAKTI

Nottingham'da oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Dorgeles Nene, aldığı darbe sonrası bir süre sekerek maça devam etti. İlk yarının bitiminde devam edemeyen Dorgeles Nene'nin yerine oyuna Nelson Semedo dahil oldu.

NENE DE KERVANA KATILDI

Fenerbahçe'de Ederson, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez, Anderson Talisca'nın ardından yedinci sakatlık oldu.



