Sakarya Valiliği, “Valilik Konağı’nda köpek ölümü” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Olayın, ehliyetsiz bir bahçıvanın resmi aracı izinsiz kullanmasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan, Sakarya Valilik Konağı’nda görev yapan emniyet mensuplarının bir köpek ölümü nedeniyle görevden alındığı ve haklarında işlem başlatıldığı yönündeki iddialar üzerine Valilik devreye girdi.

Konuya dair kamuoyunu bilgilendiren Valilik, gerçek durumun paylaşımlardan farklı olduğunu vurguladı.

EHLİYETSİZ BAHÇIVAN KRİZE YOL AÇTI

Yapılan incelemeler neticesinde, Valilik Konağı’nın bahçesinde görevli olan ve ehliyeti bulunmayan bahçıvanın, emniyet hizmetine tahsis edilen aracı yaklaşık 15 dakika boyunca kullandığı tespit edildi.

Konutta görevli polis memurlarının ise bu durumdan haberdar olmadıkları, bahçedeki yavru bir köpeğin ölümüyle sonuçlanan üzücü olaydan ancak yarım saat sonra bilgi sahibi oldukları belirlendi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada olayın saptırıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu olayın köpek ölümüyle ilişkilendirilerek farklı mecralara çekilmesi ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilmektedir."

PERSONEL HAKKINDA İDARİ İNCELEME

Valilik açıklamasında, emniyet aracının ehliyetsiz bir kişi tarafından kullanılmasına engel olunmaması ve gerekli güvenlik prosedürlerine riayet edilmemesi nedeniyle ilgili personel hakkında idari inceleme başlatıldığı ifade edildi.

