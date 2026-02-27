CHP’li Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal, belediyeye ait resmî aracı alkollü şekilde kullanırken yakalanmıştı. Kan testi vermeyi reddetmesi üzerine hastanede zorla test yapılan Soysal’ın ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan da para cezası kesilmişti. Skandalın ardından CHP yönetiminden belediye başkanlarına uyarı gitti.

BERAT TEMİZ - CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediye başkanlarına genelge gönderdi.

Genelgede “Ramazan ayı boyunca belediyelere ait makam araçlarının, tasarruf tedbirleri ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkeleri doğrultusunda yalnızca mesai saatleri içerisinde kullanılması; mesai saatleri dışında kullanımın zorunlu olduğu hâllerde ise araçların sadece ulaştırma hizmetlerinde görevli şoför personel tarafından sevk ve idare edilmesi hususunu rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

CHP'li Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDI

Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal belediyeye ait resmi aracı alkollü kullanırken yakalandı. Ekiplere karşı gelen şahsa hastanede zorla test yapılırken Soysal'ın ehliyetine el konuldu, alkollü araç kullanmaktan da para cezası kesildi.

CHP’den başkanlara makam aracı uyarısı: "Ramazanda mesai saatlerinde kullanın"

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM CHP'li belediye başkan yardımcısı alkollü araç kullanırken yakalandı

ZORLA TEST YAPILDI

Ahmet Soysal'ın kan testi vermeyi de reddetmesi üzerine Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat ile asayiş ekibi ve hastane güvenlikleri ile zor kullanılarak test yapılmak üzere kendisinden kan örneği alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası