Düzce’nin kanayan yarası terminal binası için müjde Başkan Özlü’den geldi. Her ay 300 bin lira su tahliye bedeli ödenen, teknik kusurlarıyla şehre yük olan otogar taşınıyor. Başkan Özlü “Alttan su fışkırıyor, üstten akıyor. Düzce’ye yakışan, trafiği yormayan modern bir merkez inşa edeceğiz” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü “Başkana Sor” röportaj serisi kapsamında şehri yakından ilgilendiren dev projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Düzce Şehirler Arası Otobüs Terminalinin mevcut durumunu “alttan su fışkıran, üstten su akan yarım bir bina” olarak tanımlayan Başkan Özlü, bu yapının hem teknik hem de ekonomik olarak şehre yük olduğunu belirtti. Otogarın altından çıkan suyu tahliye etmek için ayda yaklaşık 300 bin lira harcandığını vurgulayan Özlü, şehir trafiğini olumsuz etkilemeyecek yeni bir yer arayışında olduklarını ve projenin tamamlanmasıyla birlikte taşınma sürecinin başlayacağını müjdeledi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü taşınma içi düğmeye bastı: Düzce'de otogar çilesi bitiyor

DÜKKÂNLAR SATIŞA ÇIKIYOR

Cedidiye Kent Meydanı Projesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Başkan Faruk Özlü, bölgedeki birinci etabın tamamlandığını ve ikinci etap dükkânların açık artırma usulüyle şeffaf bir şekilde satışa sunulacağını duyurdu.

ÖNCELİK: KAMU YARARI

Belediye binasının yıkılmasına yönelik “kamu zararı” iddialarına sert bir dille cevap veren Özlü, yıkım ihalesinden elde edilen gelirin yeni binanın yapımında kullanıldığını ve eski malzemelerin geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldığını ifade etti. Başkan Özlü, bu projenin bir çarşı, meydan ve cami konseptiyle Düzce’ye değer katacağını belirterek, yapılan her çalışmada önceliğin tamamen kamu yararı olduğunu söyledi. Başkan Faruk Özlü, bu büyük dönüşümün meyvelerinin yakında tüm vatandaşlar tarafından görüleceğini sözlerine ekledi.

