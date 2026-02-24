Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal belediyeye ait resmi aracı alkollü kullanırken yakalandı. Ekiplere karşı gelen şahsa hastanede zorla test yapılırken Soysal'ın ehliyetine el konuldu, alkollü araç kullanmaktan da para cezası kesildi.

Cankurtaran Tüneli içerisinde geçtiğimiz 22 Şubat günü saat 02.30 sıralarında Artvin Belediyesi'ne ait 08 AC 958 resmi plakalı Volkswagen kamyonetin yalpalayarak seyir ettiği belirlendi.

TABELAYA ÇARPTI

Aynı aracın Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran Tüneli çıkışında yol şeridini ikiye bölen tabelaya da hafif bir şekilde çarptığının görülmesi üzerine araç şoförünün sağlık sorunu olabileceği düşünülerek jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi.

BAŞKAN YARDIMCISI ALKOLLÜ ÇIKTI

Aracın şoför koltuğundan inen CHP'li Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal'ın (42) ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğunun görülmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılmak istendi. Soysal'ın karşı koyarak buna yanaşmaması üzerine Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı‘ndan alınan talimat doğrultusunda kan testi yapılmak maksadıyla Borçka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

CHPli belediye başkan yardımcısı alkollü araç kullanırken yakalandı

ZORLA TEST YAPILDI

Ahmet Soysal'ın kan testi vermeyi de reddetmesi üzerine Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat ile asayiş ekibi ve hastane güvenlikleri ile zor kullanılarak test yapılmak üzere kendisinden kan örneği alındı.

CHPli belediye başkan yardımcısı alkollü araç kullanırken yakalandı

EHLİYETİNE EL KONULDU

Yaşanan olayın ardından Soysal, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ahmet Soysal hakkında görev başındaki güvenlik güçlerine mukavemet ve alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ahmet Soysal'ın ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan da para cezası kesildi.

