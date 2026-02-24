Antalya'da 4 yaşından beri resim yapan işitme engelli ressam Alper Kocabıyık, tozlu araçların camlarını tuvale dönüştürüyor.

Antalya'da daha önce kişisel sergi açan ve Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan işitme engelli ressam Alper Kocabıyık, sokakta gördüğü tozlu araçlara kayıtsız kalamıyor.

Pamuklu çubuk ve peçeteyi fırça gibi kullanarak araç camlarına çoğunlukla İstanbul manzaraları çizen Kocabıyık, kısa sürede çevrede dikkat çekiyor.

HAYRAN BIRAKIYOR

Genellikle İstanbul silüeti, tarihi yapılar ve boğaz manzaralarını işleyen genç, eserlerini büyük bir titizlikle tamamlıyor. Sokaktaki tozlu araçları tuval olarak kullanan genç ressam, sanatı herkesle buluşturmayı hedefliyor. Tozlu araç camlarında hayat bulan İstanbul manzaraları, görenleri hem şaşırtıyor hem de hayran bırakıyor.

"TOZLU ARAÇLARI GÖRÜNCE DAYANAMIYOR"

Araç sahiplerinin tepki gösterebileceği endişesini taşısa da sanat tutkusunun ağır bastığını ifade eden Kocabıyık'ın annesi, her gün birkaç araca resim yaptığını söylüyor.

Anne Hafize Öztürk, oğlunun resme olan tutkusunu şu sözlerle anlattı: "Alper sürekli resim yapıyor. Sergiler açıyoruz. Günde birkaç araca çizim yapıyor. Tozlu araçları görünce dayanamıyor. Pamuklu çubuk ya da peçeteyi fırça gibi kullanıyor. Araçlarının camında resimleri gören sürücüler ise çok beğeniyor."

