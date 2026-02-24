Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 552 bin 237 oldu. TÜİK verilerine göre yabancı gelinler Suriyeli, Özbek ve Faslı olurken; yabancı damatlar ise Suriyeli, Alman ve Afgan oldu. Son 10 yılda yabancı gelin oranında yüzde 68 artış görülürken Özbeklerin listede belirgin hale geldiği görülüyor. Yabancı damat listesinde ise dikkat çeken değişiklikler var, işte detaylar.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 2024 yılında 569 bin 983 iken 2025 yılında 552 bin 237 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı, 2025'te binde 6,43 olarak belirlendi.

İLK EVLENME YAŞI ARTTI

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de bu yaş arttı. Ortalama ilk evlenme yaşının 2025'te erkeklerde 28,5, kadınlarda 26 olduğu görüldü. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de yabancı evlilikleri: 10 yıllık değişim (2015-2025)

YABANCI DAMATLAR EN ÇOK SURİYELİ, ALMAN VE AFGAN

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 20,9 ile Suriyeliler birinci sırada yer aldı. Suriyelileri yüzde 18,8 ile Alman ve yüzde 5 ile Afgan damatlar izledi.

2023 yılında yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, %21,9 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları %19,2 ile Suriyeli damatlar ve %5,1 ile Avusturyalı damatlar izledi.

🟥Yabancı Damat İstatistikleri Karşılaştırması (2015-2025)

Yıl Toplam Yabancı Damat Sayısı Damatlar İçindeki Payı (%) Öne Çıkan İlk 3 Uyruk (Sırasıyla) 2015 3.566 %0,6 Almanya (%38,4), Avusturya (%7,9), Suriye (%6,8) 2016 3.777 %0,6 Almanya (%35,4), Suriye (%10,0), Avusturya (%7,7) 2017 3.782 %0,7 Almanya (%36,5), Suriye (%8,5), Avusturya (%8,0) 2018 4.119 %0,7 Almanya (%34,1), Suriye (%13,1), Avusturya (%7,8) 2019 4.580 %0,8 Almanya (%31,0), Suriye (%16,4), Avusturya (%6,8) 2020 3.828 %0,8 Almanya (%27,6), Suriye (%19,2), Avusturya (%5,6) 2021 4.976 %0,9 Almanya (%25,2), Suriye (%20,7), Avusturya (%5,5) 2022 6.161 %1,1 Almanya (%24,9), Suriye (%20,5), Avusturya (%5,7) 2023 6.345 %1,1 Almanya (%21,9), Suriye (%19,2), Avusturya (%5,1) 2024 5.923 %1,0 Suriye (%20,6), Almanya (%19,5), Afganistan (%5,7) 2025 5.347 %1,0 Suriye (%20,9), Almanya (%18,8), Afganistan (%5,0)

YABANCI GELİNLERDE ÖZBEK VE FASLI FARKI

Yabancı gelinler içinde yüzde 13,8 ile Suriyeliler birinci sırada dikkati çekti. Bu gelinleri yüzde 13,7 ile Özbek ve yüzde 9,6 ile Faslılar takip etti.

Burada ilk akla gelen Rus ve Ukraynalı gelinler olsa da hem coğrafi şartlar hem de turizm-iş süreçleriyle ilgili yıllar içinde listedeki milletler değişti.

2024 verilerine baktığımızda yabancı gelinler içinde %12,1 ile Suriyeli ve Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Bu gelinleri %8,3 ile Faslı gelinler ve %7,5 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

🟥Yabancı Gelin İstatistikleri Karşılaştırması (2015-2025)

Yıl Toplam Yabancı Gelin Sayısı Gelinler İçindeki Payı (%) Öne Çıkan İlk 3 Uyruk (Sırasıyla) 2015 18.814 %3,1 Suriye (%19,0), Almanya (%14,3), Azerbaycan (%8,8) 2016 22.583 %3,8 Suriye (%28,8), Almanya (%11,7), Azerbaycan (%9,6) 2017 20.972 %3,7 Suriye (%19,4), Azerbaycan (%13,3), Almanya (%12,4) 2018 22.743 %4,1 Suriye (%15,7), Azerbaycan (%13,9), Almanya (%10,9) 2019 23.264 %4,3 Suriye (%14,5), Azerbaycan (%11,7), Almanya (%10,5) 2020 18.909 %3,9 Suriye (%14,8), Azerbaycan (%10,5), Almanya (%9,4) 2021 23.687 %4,2 Suriye (%14,6), Azerbaycan (%10,1), Özbekistan (%9,8) 2022 28.571 %5,0 Suriye (%13,2), Özbekistan (%11,1), Azerbaycan (%8,9) 2023 31.029 %5,5 Özbekistan (%12,0), Suriye (%11,3), Azerbaycan (%9,1) 2024 29.115 %5,1 Suriye ve Özbekistan (%12,1), Fas (%8,3) 2025 28.646 %5,2 Suriye (%13,8), Özbekistan (%13,7), Fas (%9,6)

2020 verilerini incelediğimizde listede Alman gelinlerin de olduğunu görüyoruz. Buna göre; 2020'de %14,8 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri %10,5 ile Azerbaycanlı gelinler ve %9,4 ile Alman gelinler izledi. Yıllar içerisinde bu listede Alman gelinlerin yerini Özbek gelinlerin aldığı görülüyor.

En çok yabancı gelin ve damatlar bu ülkelerden geldi! 10 yılda dikkat çeken değişiklik

