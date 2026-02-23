Adana'nın Yüreğir ilçesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yeni konsolosluk binasının inşasına başlandı. Bölgeye tel örgüleri çekilirken 4 yılda tamamlanması beklenen projeyle konsolosluk, Conoların yaşadığı mahalleye komşu olacak.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosluğu, Conoların yaşadığı Sinanpaşa Mahallesi'ne taşınacak.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Döviz zengini iller! Dikkat çeken İç Anadolu detayı

İNŞAAT 4 YIL SÜRECEK

Yüreğir Otogarı'nın karşısındaki alan tel örgüyle çevrilip içerisine iş makineleri girerken inşaatın kısa süre içerisinde başlaması ve 4 yıl sürmesi bekleniyor.

TOKİ'nin geri dönüşüme başladığı bölgede, yeni konsolosluk binasının inşa sürecinin başlamasıyla birlikte Sinanpaşa Mahallesi'nde altyapı yatırımlarının artması, çevre düzenlemelerinin yapılması ve plansız yapılaşmanın zamanla yerini planlı yerleşim alanlarına bırakması bekleniyor.

Proje 4 yılda bitecek! Coniler, Canolara komşu oluyor

Uzun süredir kentsel dönüşüm beklentisi içinde olan mahallede, kamu ve özel sektör yatırımlarının hız kazanacağı ifade ediliyor.

"BU PROJELER YAPILDIĞI YERİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİR"

Konuyla ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, "Bu tip projeler yapıldığı yerin çehresini değiştirir. Yüreğir'imizde TOKİ'nin projeleri ve konsolosluk binası bölgeyi canlandıracak. Bu tip projeler 3-4 yılda tamamlanır ve ekonomimiz açısından bir can simidi olur. Yüreğir'in önü açık. Hem TOKİ'nin bölgede proje yapması, hem de konsolosluğun yapılması Yüreğir'i canlandıracak, ilçenin geleceğini şekillendirecek" ifadelerini kullandı.

Proje 4 yılda bitecek! Coniler, Canolara komşu oluyor

Sinanpaşa Mahalle Muhtarı Arif Palalı ise yapılan yatırımın mahalle için dönüm noktası olduğunu vurguladı. Palalı, "Mahallemiz dönüşüm aşamasında ve bu çok güzel bir yatırım. İnşallah mahallemizi beraber dönüştüreceğiz. Mahallemizin bir an önce düzelmesini istiyoruz. Konsolosluktan ümidimiz çok. 4 yıl firmayla anlaşmaları varmış ve inşallah 4 yıl içerisinde el ele burayı dönüştüreceğiz" dedi.

Proje 4 yılda bitecek! Coniler, Canolara komşu oluyor

Mahalle sakinleri de konsolosluk binasının yapılmasının bölgeye değer katacağını belirtti. Mahalle sakinlerinden Şükrü Çelik, "Yollarımız, parklarımız yapılacak. İnşallah burası değişecek, gelişecek. Burası eskiden fabrikaydı, sonra yıkıldı ve boş arazi kaldı. Boş arazi olmasındansa buranın konsolosluk olması, bölgenin çehresini değiştirecek" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası