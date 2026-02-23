Eşref Rüya dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Erol Babaoğlu'nun Eşref Rüya'daki sahneleri damga vurdu. Yeni bölümü "özetsiz" yayınlanacak olan fenomen diziye Babaoğlu, çok iddialı bir rolle; "Ölü Yaşar" olarak girecek. Peki, Erol Babaoğlu kimdir?

Deneyimli oyuncu Erol Babaoğlu Eşref Rüya dizisinde “Ölü Yaşar” karakterine hayat verecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ölü Yaşar’la ilgili ilk bilgiler ise İhtiyar’a derin bir minnet borcu olan ve sınırları zorlayan karanlık bir geçmişe sahip “gerçek bir psikopat” olduğu yönünde… Soğukkanlılığı ve öngörülemez hamleleriyle dengeleri değiştirmesi beklenen Ölü Yaşar, dizinin tansiyonunu yukarı taşıyacak.

EROL BABAOĞLU KİMDİR?

Erol Babaoğlu 22 Haziran 1977, İstanbul doğumlu. Cağaloğu Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İilşkiler bölümünden mezun oldu. 1996-1999 yılları arasında Şahika Tekand'ın yönetiği Stüdio Oyuncuları'nda "Tiyatro ve Oyunculuk" eğitimi aldı.

