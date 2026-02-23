Sivas merkezli nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, kendilerini gayrimenkul sahibi gibi tanıtarak 2.4 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 3 şüpheli, Mersin ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

2.4 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Asayiş ve istihbarat birimlerince teknik takipli projeli çalışma sonucu, şüphelilerin kendilerini gayrimenkul sahibi olarak tanıtıp bir vatandaşı 2.4 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

Sivas'ta milyonluk gayrimenkul vurgunu! Çete çökertildi

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin belirlenen adreslerine yönelik 17 Şubat 2026 tarihinde Mersin ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Z.T., S.A. ve T.D. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonu, 1 bilgisayar, 4 sim kart, 1 tablet, 2 hafıza kartı ve 1 kayıt cihazı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, 19 Şubat 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüldüğünü ve gelen tüm başvuruların titizlikle değerlendirildiğini bildirildi.

