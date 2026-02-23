Türkiye Finans Emekli Maaş Promosyon Kampanyası'nı yeniledi. Dev banka maaşını taşıyanlara 32 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor. İşte detaylar...

Türkiye Finans Katılım Bankası, yeni Emekli Maaş Promosyon Kampanyası'nı yenilediğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emeklilik maaşını Türkiye Finans Katılım Bankası'na taşıyan emekliler 27 bin liraya varan promosyon ve bonus ile bankaya davet edeceği her bir emekli için 500 lira, toplamda 5 bin liraya varan nakit ödül kazanacak. Böylece emeklilere toplamda 32 bin liraya varan fırsat sunulacak. Emekli Maaş Promosyon Kampanyası, promosyon ödemesi ve nakit ödüllerin yanı sıra çeşitli avantajları da bir arada bulunduruyor.

KREDİ KARTI ÜCRETİ YOK

Emekliler, emekli maaşını Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan aldıkları süre boyunca kart ücreti ödemeden Happy Zero Kredi Kart'ını da kullanabiliyor. Ayrıca emekli maaş müşterileri, yedek hesap başvurularının onaylanmasının ardından, emekli maaşı yatmadan önce nakit ihtiyaçları için hesaplarından ücretsiz 2 bin 500 liraya kadar para çekebiliyor.

DİĞER ATM'LERDEN ÜCRETSİZ PARA ÇEKME

Türkiye Finans Katılım Bankası müşterileri, emekli maaşlarını Türkiye Finans Katılım Bankası ATM'lerinden ücretsiz çekebiliyor, yaklaşık 15 bin anlaşmalı İş Bankası, Yapı Kredi ve PTT ATM'lerinden ise günlük 10 bin liraya kadar ücretsiz para çekme ve yatırma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca 7/24 EFT, Havale ve FAST gibi bankacılık işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirme imkanı tanınıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler Türkiye Finans Mobil, İnternet Şube ve Müşteri İletişim Merkezi üzerinden başvuru yapabiliyor.

