Şubat ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Yılın ikinci enflasyon rakamlarıyla birlikte, kiracı ve ev sahipleri tarafından yakından takip edilen mart ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Memur, emekli zammı ve kira artış oranlarını yakından ilgilendiren enflasyon verileriyle ocak-haziran dönemine ilişkin 6 aylık tablo netleşmeye devam edecek.

2026 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

2026 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ŞUBAT AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,20'den yüzde 22,10'a inerken 24 ay sonrası için ise yüzde 16,94'ten yüzde 17,11'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693'ten 51,0933'e gerilerken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879'dan 52,3945'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 25,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 26,3 milyar dolara, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 29,5 milyar dolardan 29,9 milyar dolara çıktı.

