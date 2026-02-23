Kayseri’de düğün gecesi intihar ettiği iddia edilen Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın şüpheli ölümü cinayet dosyasına çevrildi. Genç çavuşun ailesi, oğullarını gelinlerinin öldürdüğünü iddia etti. Acılı anne “Geldiğimde kan pıhtılaşmıştı. En son beni çağırmış ‘yetiş oğlun kafasına sıktı, intihar etti' diyerek. Benim oğlumun katili gelinim” dedi.

Kayseri’de düğün günü evinde tabanca ile kendini öldürdüğü iddia edilen Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. Ümit Canpolat’ın ailesi, oğullarının gelinlerinin öldürdüğünü iddia ederek, şikayetçi oldu. Dosya cinayet dosyasına döndü.

Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın şüpheli ölümünde korkunç iddia: Katil gelinim

“GELİN ARABADAN İNMEDİ”

Acılı anne Döndü Canpolat, oğlunun başka silahla vurulduğunu öne sürerek, düğün gecesini şöyle anlattı:

Salondan çıktık, herkes dağıldı. Gelin bizi uğurlamadan direkt taksiye gitti. Oğlum geldi sarıldık, ben de seninle geleyim dedim. Anne belki ben otele gitmeyi düşünüyorum dedi. Ben senle geleyim oradan eve geçerim dedim. Sen babamı al eve git dedi. Taksiye gittik ve geline in de annem ile vedalaş dedi, gelin yine inmedi.

Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın şüpheli ölümünde korkunç iddia: Katil gelinim

“GELDİĞİMDE KAN PIHTILAŞMIŞTI”

“O gümbür gümbür düğün salonunda oynayan oğlan 5 dakikanın içinde nasıl ölüyor. Saat 12.00 ile 01.00 arasında oğlumu nasıl harcadınız. Oğlum ölüyor beni çağırmıyor gelin” diye konuşan Döndü Canpolat şöyle devam etti:

Doğan'ı, Olcay'ı, Ertuğrul'u çağırıyor bunların içinde Şirin de var, Şirin'in kocası ve Yasemin de var. Bunlar halaları ve halalarının kocaları. Bunlar eve arabalar ile geliyorlar bu kameralar neden göstermiyor onların geldiği arabaları. Daha sonra ambulansı arıyor. Kafasına sıktı yetişin diyor ama bir yandan ambulansı engelliyor arkadan telefonla ile biriyle yazışıyor. Benim ciğerim yanıyor. Bir de bacı kızı, utansın. Bacı kızı olduğun halde o halının üstünde oğlumu nasıl yatırdın? Geldiğimde kan pıhtılaşmıştı. En son beni çağırmış ‘yetiş oğlun kafasına sıktı, intihar etti' diyerek.

Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın şüpheli ölümünde korkunç iddia: Katil gelinim

“KATİL GELİNİM"

Canpolat "Benim oğlumun katili gelinim. Kamerada da görünüyor gelinimin elinde telefon var, kimi çağırıyordun, kiminle diyaloğa geçtin? Bir askerin elinde ve kolunda barut izi çıkmaz mı? Barut izi insanın elinde 3 gün gitmez. Swap izi çıkmaz mı? Elinde silah izi çıkmaz mı? Oğlumun kafasına sıkılan kurşun onun kurşunu değil" dedi.

Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın şüpheli ölümünde korkunç iddia: Katil gelinim

“KANLI GÖMLEĞİ ORTAYA ÇIKARTSIN”

Acılı anne “Başka silahla benim oğlumu vurdular. Benim oğlumun mermi çekirdeğini ortaya çıkartsınlar. İkincisi kanlı kayıp gömleği ortaya çıkartsınlar. Üçüncüsü o telefonu kim nasıl kırdıysa bu kara kutu bunu söylesin. Telefonunda bile oğlumun el izi yok. Bu askeri tuzağa düşürüp intihar damgasını vurup üstünü kapatmasınlar, benim oğlumu iftira ile yatırmasınlar" diyerek isyan etti.

Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın şüpheli ölümünde korkunç iddia: Katil gelinim

“BEYLİK TABANCASI ELİNDEYDİ”

Gelini ile oğlunun anlaşmalı evlilik yaptıklarını söyleyen baba Ali Canpolat, ise yaşananları şöyle anlattı:

Düğünden geldikten sonra hanımımla eve çıktık. 5-10 dakika sonra gelin bana telefon etti ve Ümit öldü dedi. Geldiğimizde daire kapısı kilitliydi. Kapının tokmağına 3 kere vurarak kapıyı çaldım. 5 dakika sonra kapıyı bize açtı. Açılan kapının hemen yarım metre ilerisinde oğlumu elinde silah yerde yatar şekilde gördüm, beylik tabancası elindeydi. Geline dedim ki buna ne yaptın. Kan kaybından benim çocuğum gitti. Benim gördüklerim budur. İstanbul'da katıldığım bir televizyon programı sayesinde bu olay cinayete döndü. Burada kendini vurdu diye oğlumun adına leke sürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası