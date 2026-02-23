NATO’dan Türkiye’ye tarihi övgü geldi. “Yenilikçi teknolojiler, Steadfast Dart 26 tatbikatında test ediliyor” başlıklı makalede, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yerli ve milli sistemlerin sahada aktif rol oynadığı ve askerlerin hayatını koruduğu belirtildi.

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan "Yenilikçi teknolojiler, Steadfast Dart 26 tatbikatında test ediliyor" başlıklı makalede, Aselsan tarafından geliştirilen Aslan İnsansız Kara Aracı (İKA) tatbikatın öne çıkan yenilikçi sistemleri arasında yer aldı.

NATO tarihe not düştü: "Türkiye'nin yerli ve milli silahları hayat kurtaracak"

Makalede, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği platformun NATO’nun çok uluslu harekat ortamında aktif şekilde kullanıldığı ifade edildi.

TÜRK SİSTEMLERİ NATO TATBİKATINDA

Kuzey Almanya’da gerçekleştirilen tatbikatta, Bayraktar TB3 SİHA da yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimini yaptı.

Türkiye menşeli insansız sistemleri çok uluslu ve yüksek yoğunluklu harekat ortamlarına entegre edilebildiğini kanıtlamış oldu.

Makalede, "Yeni teknolojiler geliştirmeyi ve kullanmayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, kuzey Almanya’da devam eden Steadfast Dart 26 tatbikatı sırasında Aslan İnsansız Kara Aracı’nı sergiledi. Türk 66. Mekanize Tugayı, Aslan İKA’yı üç yıldır kullanıyor" ifadelerine yer verildi.

Tatbikat süresince kara faaliyetleri ve gösterimler sırasında bir İKA’dan yararlanıldığına değinildi.

MODÜLER VE SİLAH SİSTEMLERİYLE DONATILABİLİYOR

Makalede Aslan’ın modüler mimariye sahip olduğu, elektro-optik sensörler, termal kameralar ve uzaktan kumandalı stabilize silah sistemleriyle donatılabildiği kaydedildi.

NATO açıklamasında şunları kaydetti:

"Uzaktan kontrol ve yarı otonom harekat kabiliyetlerine sahip olan sistem, personel güvenliğini artırdığı ve kentsel ile yüksek tehditli ortamlarda keşif, gözetleme ve ateş desteği sağlıyor.

Aslan’ın muharebe sahasında esnekliği sayesinde riskler azaldı. Modern muharebede insansız sistemler giderek daha fazla hayat kurtarıyor"

NATO’DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

NATO’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Türk Silahlı Kuvvetleri, Steadfast Dart 26 tatbikatı sırasında keşif, gözetleme ve birliklere destek için kullanılan bir insansız silahlı robot sergiledi" ifadeleri kullanıldı.

