ABD merkezli Fox News’te yayımlanan analizde Türkiye’nin Afrika’daki yükselen etkisi geniş yer buldu. Canlı yayında ABD Afrika Komutanlığı’nın TB2 insansız hava araçlarına ilişkin verileri paylaşılırken, Ankara’nın kıtada “ortak kazanım” modeline dayalı stratejisinin küresel dengeleri nasıl etkilediği masaya yatırıldı

ABD merkezli Fox News’te yayımlanan analizde, Türkiye’nin Afrika’da "Ortak Kazanımları Paylaşmak" yaklaşımıyla yürüttüğü stratejinin küresel dengeleri nasıl etkilediği mercek altına alındı.

"Life, Liberty & Levin" programına katılan Fox News kıdemli stratejik analisti Emekli General Jack Keane, Ankara’nın altyapı, inşaat, imalat ve lojistik alanındaki tecrübesini Afrika ülkeleriyle paylaştığını ve bunun kıtanın kalkınma sürecine katkı sunduğunu söyledi.

Fox News’te Türkiye övgüsü! ABD'nin TB2 raporunu canlı yayında okudular

Türkiye’nin modelinin, klasik sömürgeci yaklaşımlardan farklı olarak karşılıklı kazanım temelinde ilerlediği aktarıldı.

TÜRKİYE-AFRİKA TİCARET HACMİ 41 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Fox News analizinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ile ticaret hacmine ilişkin açıklamalarına da yer verildi. Erdoğan’ın, 2003’te 5,4 milyar dolar olan toplam ticaret hacminin 2024’te 41 milyar dolara yükseldiğini söylediği hatırlatıldı.

Türk Hava Yolları’nın 64 Afrika noktasına uçtuğu belirtilirken, bunun Türk şirketleri için kıtada yeni fırsatlar oluşturduğuna değinildi.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki bir iş forumunda yaptığı "El ele, omuz omuza ve en önemlisi yürek yüreğe ilişkilerimizi hayal bile edilemeyecek bir düzeye taşıdık" sözlerine de yer verildi.

TÜRK İHA’LARI GÜNDEMDE

Türkiye’nin ürettiği insansız hava araçlarının Afrika’da yaygınlaştığını belirten Jack Keane, TB2 tipi İHA’ların en çok tercih edilen sistemler arasında yer aldığını söyledi.

ABD Afrika Komutanlığı’nın yayımladığı verilere atıf yapılan yayında, TB2’nin işletme maliyetlerinin düşük olduğu ve sistem paketlerinin sözleşmeye bağlı olarak 5 ila 15 milyon dolar arasında değişebildiği kaydedildi.

Bazı uzmanların, Türkiye’nin savunma sanayii ihracatını stratejik bir genişleme aracı olarak değerlendirdiği bilgisine yer verildi.

"DİPLOMATİK AĞ GENİŞLEDİ"

Canlı yayında Türkiye’nin Afrika’daki diplomatik ağının son yıllarda önemli ölçüde büyüdüğü ifade edildi. Programda, "Türkiye’nin Afrika’daki büyükelçilik sayısı 2002’de 12 iken bugün 44’e çıktı" denildi.

Ayrıca Türk Hava Yolları’nın kıtada 64 farklı noktaya uçtuğu hatırlatılarak, "Türk Hava Yolları’nın genişleyen uçuş ağı, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin derinleşmesine doğrudan katkı sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Programda bazı uzmanların değerlendirmelerine de yer verilerek, "Türkiye’nin Afrika’daki artan varlığı, ABD’nin kıtadaki öncelikleriyle rekabet eden yeni bir denge oluşturuyor" sözleri aktarıldı.

