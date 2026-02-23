İBB davasının kritik itirafçılarından Servet Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki isimlerin fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlediği Raffles Hotel'deki 2604 numaralı odanın kendisi tarafından tutulduğunu söyledi. Yıldırım "Kontrat benim üzerimeydi. O partilere şahit oldum. Otoparktan direkt odaya çıkan gizli bir asansör vardı" dedi.

Geçtiğimiz yıl rüşvet soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, İBB içindeki kritik görevlerde bulunan bazı çalışanlar ve iş adamlarıyla yolsuzluk yaptığı suçlamaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM İmamoğlu ailesine çanta çanta para taşıyan isim konuştu: O gün anladım ki bu adam hırsız

İmamoğlu her fırsatta suçlamaları reddederken dava sürecinde mide bulandıran detaylar da ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun, onun yardımcısı Emrah Bağdatlı gibi isimlerin Zincirlikuyu'daki bir otel odasında fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlediği iddiaları gündemi sarsmıştı.

Soruşturma derinleştirilirken bu partilere katılan bazı kadınlar da itirafçı olmuştu.

“KONTRAT BENİM ADIMA, ÖDEMELERİ BEN YAPTIM”

Ferhat Murat'ın kanalına konuk olan İBB soruşturması itirafçılarından Servet Yıldırım da bu VIP oda hakkında konuştu. İmamoğlu'yla iş yapan Hüseyin Köksal'ın şoförü olan Yıldırım, "Raffles İstanbul’da yer alan 2604 numaralı odayla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Ne diyeceksiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Kontrat benim adıma. Ödemelerini yaklaşık 2-3 sene ben yaptım. Esas kullanan Hüseyin Köksal’dı. Ama Murat Ongun, Emrah Bağdatlı, Kaan Sürmegöz orada toplantılar yapardı.

İmamoğlu'nun A takımı fuhuş partisi düzenliyordu! VIP odanın gizli asansörü varmış

"ESCORTLARLA UYUŞTURUCU KULLANDIKLARINI GÖRDÜM"

Orası 1+1 bir yerdi. Mutfağı ayrı, büyük bir salonu, arkada yatak odası vardı. Bir taraftan bakınca ofis gibi, diğer taraftan bakınca ev alanı gibi duruyordu. Ancak yasaklı madde ve fuhuş suçlamalarıyla da anılır oldu. 2604 numaralı odada Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve başka isimlerin eskortlarla birlikte olduğu ve yasaklı madde kullandığına şahit oldum. O odayla ilgili ne varsa işleyişini ben yürütüyordum. Benim haberim olmadan yukarı misafir çıkamazdı.

Servet Yıldırım - Ferhat Murat

ODAYA ÇIKMAK İÇİN GİZLİ ASANSÖR VARMIŞ

Bu oda otelde değil. Burası bağımsız bir bölümdü. 26 ve 27. kat tamamen bağımsızdı. Siz lobiden girmeden otoparktan ben sizi oraya çıkarırım. Suit diye geçiyor ama otelin 25 katına kadar otele ait. Son iki katı tamamen bağımsız ama otel yönetiyor. Otoparka inersiniz, otopark girişinde bir kart okutursunuz, direkt 26. kata çıkarsınız. 26. kata sadece o asansörle çıkarsınız. Başka yerde durmaz o asansör. Kimseyle muhatap olmadan kata çıkılabiliyordu."

Haberle İlgili Daha Fazlası