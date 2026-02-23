TRT 1 ekranlarında Ramazan ayına özel olarak yeniden izleyiciyle buluşan Vefa Sultan dizisinin yeni sezonu, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor. Maneviyat, ilim ve insanın içsel yolculuğunu merkeze alan yapımın karakterleri ve konusu merak ediliyor. Peki, Vefa Sultan dizisinin oyuncuları kim, konusu ne?

İstanbul’un önemli alimlerinden Muslihuddin Mustafa Efendi’nin hayatından ilhamla hazırlanan Vefa Sultan dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara döndü. Ramazan ayı boyunca her gün ekranlarda olacak dizinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

VEFA SULTAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Vefa Sultan dizisinin başrolünde Muslihuddin Mustafa, yani Vefa Sultan karakterine hayat veren İsmail Ege Şaşmaz yer alıyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Gökberk Demirci, Ferhan Vural, Derda Yasir Yenal, Erkan Meriç, Mehmet Emin Kadıhan, Cemal Gönen, Sıla Gözüm, Selen Özgür, Emir Keskin, Eylül Uğuz, Tuğrul Kızıldemir, Mustafa Halezeroğlu, Vefa Ünal ve Alper Türedi gibi isimler bulunuyor. Yeni sezonda Metin Keçeci’nin canlandırdığı Terzi İdris karakteri de hikayeye dahil oluyor.

Molla Gürani rolünü üstlenen Dursun Ali Erzincanlı ile Yareli karakterine hayat veren Mücahit Koçak ve Meczup Malik rolündeki Levent Sülün, dikkat çeken diğer isimlerden oldu.

Vefa Sultan ın hikayesini anlatıyor! Vefa Sultan dizisinin oyuncuları kimler?

VEFA SULTAN DİZİSİ KONUSU NE?

Dizinin yeni sezonunda Vefa Sultan’ın hac yolculuğu sırasında gördüğü rüya sonrası başlayan manevi olgunlaşma süreci anlatılıyor. İstanbul’a yalnızca bir şeyh olarak değil, kalplere dokunan bir mürşit olarak dönen Vefa Sultan, büyüyen şehrin karmaşası içinde hem müritlerinin hem de yolu kendisiyle kesişen insanların hayatına rehberlik ediyor. Yeni sezonda dizi, insanın en büyük mücadelesinin çoğu zaman kendi nefsiyle olduğunu hatırlatırken, merhamet ile adalet arasındaki hassas dengeyi de derinden sorgulatmayı hedefliyor.

Vefa Sultan ın hikayesini anlatıyor! Vefa Sultan dizisinin oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Ahmet Toklu ve İsmail Kavrakoğlu’nun oturduğu dizi, Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor

Haberle İlgili Daha Fazlası