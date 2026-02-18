TRT 1’in Ramazan ayına özel yapımları arasında yer alan Vefa Sultan’ın yeni sezon yayın tarihi netleşti. Muslihuddin Mustafa’nın Hac dönüşü sonrası başlayan yeni dönemi ekran macerasına hangi gün başlayacağı ve yayın saati izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Vefa Sultan ne zaman başlayacak, saat kaçta?

Tarihi atmosferi ve manevi temalarıyla dikkat çeken Vefa Sultan, yeni sezonunda Muslihuddin Mustafa’nın İstanbul’a dönüşüyle birlikte üstlendiği rehberlik sorumluluğunu konu alacak. Ramazan ayı boyunca ekrana gelmesi planlanan yapım, genişleyen karakter dünyası ve yeni hikayesiyle izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

VEFA SULTAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT 1 yayın akışına göre Vefa Sultan’ın yeni sezonunun Ramazan ayının başlamasıyla birlikte izleyici karşısına çıkacak. Kanalın Ramazan döneminde her yıl oluşturduğu özel yayın kuşağı içinde yer alması planlanan yapımın ilk bölümü bu akşam ekrana geliyor.

Vefa Sultan ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi ve saati belli oldu

Yeni sezonla birlikte hikayede Muslihuddin Mustafa’nın Hac dönüşü sonrası başlayan yeni dönemi ele alınacak. İstanbul’a dönüşü, hem karakterin iç dünyasında hem de çevresindeki insanların hayatında belirgin değişimlerin yaşanacağı bir sürecin başlangıcı olacak.

VEFA SULTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dizinin Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında yayımlanacak. İlk iki bölümü 18 Şubat Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Yeni sezonda Muslihuddin Mustafa’nın Hac sırasında gördüğü rüyanın ardından üstlendiği sorumluluklar anlatılacak.

Vefa Sultan ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi ve saati belli oldu

Dizinin yeni bölümlerinde insanın kendi iç dünyasıyla yüzleşmesi, merhamet ve adalet kavramları ile vicdan muhasebesi farklı hikayeler üzerinden işlenecek. Başrolde İsmail Ege Şaşmaz’ın yer aldığı yapımın oyuncu kadrosunda Merve Üçer, Ömer Turan ve Erkan Meriç de bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Kıskanmak dizisinde Nalan öldü mü? Gözler Kıskanmak yeni bölüm fragmanında

Haberle İlgili Daha Fazlası