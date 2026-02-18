Salı akşamları izleyiciyle buluşan Kıskanmak dizisinin 23. bölüm final sahnesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bölümün son anlarında Nalan’ın elindeki silahın ateş alması, karakterin akıbetine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Dizi takipçileri Kıskanmak yeni bölüm fragmanını araştırıyor.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Nahid Sırrı Örik'in aynı isimli romanından uyarlanan Kıskanmak 17 Şubat 2026 tarihinde 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümüne Nalan'ın hamleleri damga vurdu.



Kaybedecek bir şeyi kalmayan Nalan, Nüzhet'in boşanma kararı ardından canından vazgeçti. Finalde elindeki silahı önce Nüzhet'e ardından kendisine doğrultan Nalan'ın akıbeti merak ediliyor. Dizinin son bölüm finalinde bir patlama sesi duyuldu, Nalan yatağa yığıldı.

Kıskanmak dizisinde Nalan öldü mü? Gözler Kıskanmak yeni bölüm fragmanında

KISKANMAK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kıskanmak 25 Şubat Salı günü kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni bölüm fragmanlarının 22 Şubat Pazar gününe kadar paylaşılması bekleniyor.

KISKANMAK 23. BÖLÜM ÖZETİ

Mükerrem ve Nüzhet yangından kurtulurken, Halit hastanede gözlerini açar. Halit'in Mükerrem üzerindeki baskıları artar. Başsavcı Defne, kızını korumak için geleceğini yakar. Seniha, Mükerrem’i abisinden korumaya çalışırken bir yandan savcı Cihan’la yeni bir yola girer. Halit’in baskılarına dayanamayan Mükerrem, bebeğin ondan olmadığını söyler. Nüzhet, kulübeyi yakanın Nalan olduğunu öğrenir ve boşanmak ister. Kaybedecek bir şeyi kalmayan Nalan, aşkı için canından vazgeçmeyi göze alır.



