Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında tedavi amaçlı kullanılan yöntemlerin oruca etkisi geliyor. Göz damlasından iğneye, serumdan kulak ve burun ilaçlarına kadar pek çok uygulamanın orucu bozup bozmadığı araştırılıyor.

Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, sağlık nedeniyle kullanılan ilaçlar ve tıbbi müdahalelerin oruca etkisine ilişkin sorulara cevap arıyor. Kaynaklarda yer alan bilgilerde vücuda hangi yolla giren maddelerin orucu bozduğu ve hangi durumların oruca zarar vermediği açık şekilde belirtiliyor.

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Fıkıhta bir kural var. Tabii menfezlerden [yaradılışta bulunan deliklerden] giren şeyler orucu bozar. Bunun için tabii delik olan kulağa ilaç veya yağ konunca oruç bozuluyor. Burun da tabii deliktir. Sıvı ilaç burna püskürtülürse orucu bozar. Tabii menfez olan makattan da içeri giren şeyler de orucu bozar. Göz tabii delik değildir. Bunun için göze damlatılan ilaç orucu bozmuyor.

Göz damlası, iğne, serum orucu bozar mı?

İĞNE VE SERUM ORUCU BOZAR MI?

Tedavi amacıyla yapılan iğne ve damar yoluyla verilen serum, vücuda doğrudan madde verilmesi anlamına geldiği için orucu bozan durumlar arasında yer alıyor. Bu tür uygulamalarda ilaç ya da sıvı doğrudan dolaşım sistemine karıştığından, beslenme amacı taşımasa bile orucun kazasının gerektiği belirtiliyor.

Kan verilmesi de aynı kapsamda değerlendiriliyor. Vücuda dışarıdan kan verilmesi orucu bozarken, kan aldırmak ise orucu bozmuyor. Buradaki temel anlayış, vücuda bir maddenin girip girmemesi olarak ifade ediliyor. Çıkan şeyler orucu bozmazken, giren maddeler orucu bozuyor.

