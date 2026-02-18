Maskeli silahlı saldırıda ‘Pes’ dedirten savunma! 2 şüpheli tutuklandı
Samsun’da önceki gün saat 23.20'de yüzü bezle kapalı motosiklet üzerindeki 2 kişi, seyir halindeki hafif ticari araca tabancayla ateş açtı.
Saldırıda araç sürücüsü Emirhan Mırık (25) sol kol ve el üstünden yaralanırken, yanında bulunan kardeşi Yiğit Mırık (19) başından vurularak ağır yaralandı, 2 kişi ise yaralanmadan kurtuldu.
2 TÜFEK BULUNDU
Saldırı sonrası inceleme yapan polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet pompalı tüfeği park halindeki bir aracın yanında atılmış halde ele geçirdi.
TUTUKLANDILAR
Tabancayla ateş eden kişinin Ahmet G. (21), motosikleti kullanan kişinin ise Melih K. (23) olduğu tespit edilirken, Ahmet G. ve Melih K. yakalanarak gözaltına alındı.
“UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPIYORLARDI”
Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, ifadeleri de ortaya çıktı.
Ahmet G., şunları söyledi:
"Ben lise öğrencisi iken Yiğit Mırık’ın babasının iş yerinde staj yaptım. Kendileri ile tanışıklığım bu şekilde başladı. Kendileri 'uyuşturucu ticareti işi' yapıyorlardı. Beni de bu işin içerisine çektiler. Bana satmam için uyuşturucu madde vermişlerdi. Ben de bu maddeyi polise yakalattım. Bu olay nedeniyle cezaevine girdim. Cezaevinden çıktıktan sonra da Yiğit ve Emirhan bu uyuşturucunun parasını benden sürekli olarak istediler. Ben husumet oluşmaması için bunlara istedikleri bedeli verdim. ‘Bunun faizi de var’ diye faizini de istediler. Ben yine istedikleri tutarı verdim."
“KARŞI TARAF 2 EL ATEŞ ETTİ”
Kendisinden sürekli para istenmeye devam edildiğini belirten Ahmet G. “Para vermekten vazgeçince bu sefer ailemi arayıp ‘borcu var’ diyerek para talebinde bulundular. Aramızda husumet başladı. Olay akşamı Yiğit benimle konuşmak istedi. Melih ile Atakum’da karşılaştık. Beni Kadifekale Mahallesi’ne bırakmasını istedim. Yiğit'in buluşma noktası olarak gönderdiği adrese gittik. Söz konusu adrese giderken bir araçtan tüfek çıkartıldığını gördüm. Karşı taraf 2 el ateş etti. Silahı çıkararak kendimi korumak maksadıyla Yiğit’e doğru ateş ettim. Yiğit’in elinde tüfeği gördüğüm için bizzat Yiğit'i hedef aldım. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.