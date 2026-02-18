İstanbul ve Marmara Denizi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. Şehir Hatları, İDO ve BUDO tarafından yapılan son dakika duyurularıyla birçok hatta seferlerin iptal edildiği açıklandı. İşte, Şehir Hatları, İDO, BUDO 18 Şubat iptal seferler ...

18 Şubat 2026 Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve elverişsiz hava şartları nedeniyle İstanbul içi ve şehirler arası deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Gün boyunca peş peşe yapılan açıklamalarda bazı hatlarda seferlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu, bazı seferlerin ise saat bazlı olarak iptal edildiği bildirildi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda seferlerin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları, İDO, BUDO 18 Şubat iptal seferler

18 ŞUBAT İDO-BUDO İPTAL SEFERLER

İDO iptal seferler:

Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 18.02.2026 17:35

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 18.02.2026 Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 17:35 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18.02.2026 18:30

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 18.02.2026 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 18.02.2026 19:00

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 18.02.2026 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları, İDO, BUDO 18 Şubat iptal seferler

BUDO iptal seferler:

18.02.2026 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.02.2026 19:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Haberle İlgili Daha Fazlası