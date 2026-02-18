Sakarya'da 76 yaşındaki adamın yaşadığı evin içinde tonlarca çöp çıktı. Şikayetler üzerine harekete geçen ekipler yaşlı adamın evinde 25 yıldır çöp biriktirdiğini tespit etti. İki gün boyunca temizlenen evden yaklaşık 20 kamyon çöp çıktı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 76 yaşındaki adamın 25 yıldır evinde biriktirdiği çöpler, ekipleri harekete geçirdi. İki günde yaklaşık 20 kamyon çöp çıkartılan evde çalışmalar devam ediyor.

Yeni Mahalle’de İ.T.’ye (76) ait olduğu öğrenilen evde, vatandaşların ihbarıyla ekipler evde inceleme başlattı. Bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler, iki katlı evin alt katının tamamen çöplerle dolu olduğunu tespit ederek harekete geçti.

İŞ MAKİNELERİ DEVREYE GİRDİ

Belediye ekipleri, ev ve bahçe bölümünde biriken atıkları iş makinesi ve kamyonlar eşliğinde tahliye etmeye başladı.

Ev içinden ve eklentilerinden çıkarılan çok sayıda atık, kontrollü bir şekilde kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

25 YILDA 20 KAMYON ÇÖP

Çalışma süresince polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel durumlara karşı hazır bekledi.

Yapılan müdahale sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken yaklaşık iki gündür devam eden çalışmalarda 20 kamyona yakın çöp çıkarıldı. Çalışmaların yarında devam edeceği öğrenildi.

