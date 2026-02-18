Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe kötü haberi verdi: Yıldız ismin tarak kemiğinde kırık!
Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbol oyuncusu Nicolo Melli'nin sağ ayak tarak bileğinde kırık meydana geldiğini açıkladı.
EROKSPOR MAÇINDA SAKATLANDI
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Nicolo Melli, takımımızın 17 Şubat Salı günü oynadığı Safiport Erokspor karşılaşmasında sağ ayak bölgesinde sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun Ataşehir Medicana Hastanesi’nde yapılan kontrollerinde tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir.
Deneyimli sporcumuz, planlanan tedavi süreci kapsamında bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir.
Nicolo Melli’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
