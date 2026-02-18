Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. İtalyan çalıştırıcı, son günlerde günemden düşmeyen 'yeni sözleşme' konusuyla ilgili soruyu da cevapladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, 19 Şubat Perşembe günü 20.45’te Nottingham Forest’i konuk edecek. İngiliz ekibi ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan temsilcimizde teknik direktör Domenico Tedesco, Can Bartu Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe yönetiminin, Domenico Tedesco ile sezon sonunda sözleşme uzatma planları yaptığı iddia ediliyor.

"SÖZLEŞME SADECE BANA BAĞLI DEĞİL"

Geçtiğimiz eylül ayında sarı-lacivertli kulüp ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürecek sözleşme imzalayan 40 yaşındaki İtalyan teknik adama, "Uzun yıllar boyu Fenerbahçe'de kalmak ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

3 kulvarda sürdürüdükleri yarışa odaklandığını belirten Tedesco, "Çok rahatım Fenerbahçe'de. Kulübe karşı sevgi doluyum. Taraftarlara karşı da... Bu sadece bana bağlı olan bir şey değil. Şimdi Nottingham Forest, sonra Kasımpaşa, yoğun bir fikstür var. Oradaki ilk maçta puan kaybetmiştik. Sonra tekrar Nottingham Forest, ardından Antalya, sonra tekrar Gaziantep. Orada da önemli bir kupa maçı var. Her maç önemli. İlk öncelik hoca değil, ben değilim, Fenerbahçe'nin maçları kazanması. Çok enerjiye ihtiyacımız var, işimiz çok. Fenerbahçe'de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR İspanyollar yazdı: Robert Lewandowski için Fenerbahçe iddiası

Haberle İlgili Daha Fazlası