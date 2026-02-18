Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giyen Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde 5-2'lik Juventus galibiyetini değerlendirdi. 41 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu, "Galatasaray'ın yıllardır Türk liginin lideri olduğunu hep söylemişimdir. Avrupa'da da bunu başarmalı. Juventus galibiyeti güzel bir kartvizit" yorumunu yaptı.

Wesley Sneijder, uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı elde ettiği 5-2'lik tarihi galibiyetini yorumladı. Sarı-kırmızılıların Avrupa'da kendisini ispat etmesi açısından bu galibiyetin güzel bir kartvizit olduğunu belirten eski futbolcu, turun henüz geçilmediğini ve rövanlta her şeyin olabileceğini de sözlerine ekledi.

Wesley Sneijder

"GALATASARAY İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Hollanda'da yayın yapan Ziggo kanalına konuşan Sneijder'in açıklamaları şöyle:

"Juventus'un daha ilk yarıda 10 kişi kalması gerekiyordu. McKennie, Sallai'ye vurması kırmızı kartlık bir hareket. VAR'ın bu durumda müdahale etmemesini garip buluyorum. Alman VAR, Hollandalı hakem. Kötü bir kombinasyon."

Galatasaray'ı ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Gala'nın yıllardır Türk liginin lideri olduğunu hep söylemişimdir. Şimdi Avrupa'da da bunu başarmalı. Bence bu güzel bir kartvizit. Galatasaray maç boyunca ne olursa olsun oynamaya devam etti. Yine de önlerinde hâlâ bir rövanş maçı var. Galatasaray için çok mutluyum."

"Maçı analiz etmek gerekirse; Noa Lang, 2 gol attı ama maç boyunca görünmezdi. Ancak böyle bir maçtan sonra bunun bir önemi kalmaz. 5-2 kazandın, iki gol attın. Yarın Napoli'de tüm gazeteler, 'Yanılmışlar, Noa Lang iki gol attı, kafamız iyi çalışmıyor' şeklinde haber yapacak."

Noa Lang

