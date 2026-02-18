Galatasaray, 2-1 geriye düştüğü Şampiyonlar Ligi sahnesinde Juventus'u 5-2 devirdi. 90 dakika boyunca enerjisi hiç düşmeyen Victor Osimhen, maç sonu büyük sevinç yaşadı. Dünyaca ünlü Nijeryalı santrforun sevinci sırasında ilginç bir olay meydana geldi. O anlar sarı-kırmızılı kulüp tarafından paylaşılan videoya saniye saniye yansıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2'lik skorla devirdi. Gol atanlar arasında yer almasa da Victor Osimhen, maç boyu süren ön alan baskısı ve enerjisiyle farklı galibiyette en önemli pay sahiplerinden oldu.

Victor Osimhen, Juventus maçında 90 dakika sahada kaldı.

OSIMHEN YERİNDE DURAMADI

27 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından hem saha içinde hem de soyunma odası koridorlarında büyük sevinç yaşadı. İstanbul'da 50 bini aşkın taraftarının önünde ağırladığı Serie A ekibine gol yağdıran Galatasaray'da maç sonu kameralara yansıyan bir görüntü dikkat çekti.

RAMS Park'ta 5-2 sonrası yaşanan sevince Osimhen çocukları da dahil oldu.

İŞTE O ANLAR...

Sarı-kırmızılı kulübün X hesabından "Klasikleşen maç sonu koridor sevincimiz" mesajıyla paylaşılan video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Osimhen'in sevinci sırasında meydana gelen kaza

Söz konusu videoda; kulüp personeli, teknik ekip ve takım arkadaşlarının bulunduğu alana ilerleyen Osimhen'in zıplayarak tavana vurduğu sırada bir parçanın yere düştüğü görülüyor. O sırada Nijeryalı golcünün hemen arkasında koridorda yürüyen Mario Lemina muhtemel bir kazadan son anda kurtuluyor.

