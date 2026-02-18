Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u konuk etti. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, temsilcimizin Türk futbol tarihine geçen 5-2'lik zaferini değerlendirdi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Juventus'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Rıdvan Dilmen, 7 gole sahne olan müthiş karşılaşmayı yorumladı.

"GALATASARAY, JUVENTUS'U ÇARESİZ BIRAKTI"

Sports Digitale canlı yayınında konuşan Dilmen, "11'e 10 kaldı ondan kazandı gibi bir şeye hiç gerek yok. Galatasaray, Juventus'u çaresiz bıraktı. Tam 4 gol attı ikinci yarıda. 17 Şubat 2026 özel bir gün olacak Galatasaray ve Türk futbolu için. 11'e 11'ken de Galatasaray topu çok çabuk kazandı" dedi.

Rıdvan Dilmen

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Eski futbolcu, "Galatasaray'ın maçı bitiren 11'ine bak; Sane, Icardi, Osimhen, Boey sahada. Bırak 3,5 yıllık Okan Buruk dönemini, 1905'ten beri Galatasaray'da bu kadar dolu bir kadro yok. Hiç böyle bir kadro görmedik. Bana göre Fenerbahçe'nin ligde kadro genişliği vardı. Galatasaray da transferde derinleştirdi. Boey, Lang takıma katıldı. Muhteşem bir 18 kişilik kadro oluştu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, 2 gole imza attı.

"OKAN BURUK'TAN ANTRENÖRLÜK RESİTALİ"

Rıdvan Dilmen, "Okan hoca bugün adeta resital yaptı. 'Bu işi Torino'ya bırakmayacağım, burada bitireceğim' dedi. 1-0 öne geçmişken, soyunma odasına 2-1 geride gidiyorsunuz. Buna rağmen ikinci yarıda antrenörlük resitali vardı. Önde baskının Osimhen'le meyvesini almışsınız, 'İkinci devre ben size güveniyorum, atarız' mesajını vermiş takıma. Okan Buruk'un resitaliyle, taraftarın da desteğiyle oyuncuların farklı motivasyonla maça hazırlandığını gördük. 'Tur artık hayırlısı olsun' diyelim. İkinci yarıda hakikaten öyle bir geldi ki takım... Hücum yaparsınız tamam ama topun bende olması lazım, top için mücadele etmen lazım. Mücadeleden sonra kalite sergileyecek oyuncular da var" sözlerini sarf etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası