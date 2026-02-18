Altının gram fiyatı 7.811 lira ile ons fiyatı ise 5.595 dolar seviyesi ile rekor kırmıştı. Altın fiyatları tarihi zirveleri görmesinin ardından şubat ayının ilk haftasında son 10 yılın en sert düşüşünü yaşadı.

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA? Altın fiyatları sert düşüşün ardından yön arayışını sürdürürken; ons altın 7 bin doların altında, gram altın ise 7 bin lira seviyesinin altında hareket ediyor.



ABD-İRAN MÜZAKERELERİ TAKİP EDİLİYOR ABD-İran müzakerelerinden pozitif sinyallerin gelmesi güvenli liman talebini düşürerek altında satış baskısını artırırken, FED üyelerinden “daha fazla faiz indirimi” olabileceğine yönelik açıklamalar sarı metaldeki düşüşü sınırlıyor.



KANADALI BANKADAN ALTIN RAPORU Altın fiyatlarının geleceği merak konusu olurken, Kanada merkezli Scotiabank'tan altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir rapor geldi. Dev banka altın boğa piyasasının devam edeceğini belirtti.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ? Scotiabank analistleri, son 50 yıldaki altı büyük altın boğa döngüsü analiz edilerek mevcut yükseliş trendinin henüz sona ermediğini vurguladı.



BOĞA PİYASASI NE KADAR SÜRÜYOR? Banka analistleri Tanya Jakusconek ve Hugo Ste-Marie liderliğindeki ekip, 1970 yılına kadar uzanan döngüleri inceledi. Tarihsel veriler, boğa döngülerinin ortalama 48 ay sürdüğünü ve %336 getiri sağladığını ortaya koyuyor.

Mevcut döngünün ise 39. ayında ve %209 yükselişte olması, geçmiş örneklere göre hem süre hem de büyüklük açısından büyüme potansiyelinin devam ettiğine işaret ediyor.



MERKEZ BANKALARI ETKİSİ Scotiabank raporunda, bu seferki döngüde merkez bankaları farkına da dikkat çekildi. Merkez bankalarının agresif altın alımlarına vurgu yapılarak bu durumun altının yükselişini destekleyebileceği belirtildi.



ALTINDAKİ RİSK DURUMLARI Scotiabank, altının "adil değerini" 3,400 dolar olarak belirlerken, mevcut fiyatlardaki 1,600 dolarlık risk priminin doların güçlenmesi veya jeopolitik tansiyonun düşmesi durumunda risk teşkil edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Özellikle Ocak 2026'da gerçekleşen Kevin Warsh'un Federal Reserve (Fed) başkan adaylığı gibi kurumsal bağımsızlık sinyallerinin altın üzerindeki güvenli liman talebini baskılayabileceği ifade ediliyor.

