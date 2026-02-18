Ramazan ayı yaklaşırken en çok merak edilen konuların başında “İmsak vakti ezan okunurken yemek yemeye devam edilir mi?”, “Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?” ve “Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?” gibi sorular geliyor. Oruç ibadetinde zaman hassasiyeti büyük önem taşıdığı için imsak saatinin ne anlama geldiği ve niyetin nasıl yapılacağı sık sık gündeme geliyor.

Oruç ibadetinde niyet, ibadetin temel şartlarından biridir. Niyetin kalpten geçirilmesi yeterli kabul edilir. Sahura kalkmak, oruç tutmak amacıyla hazırlanmak ya da oruç tutmaya karar vererek yatmak da niyet etmektir. Peki, imsak vakti ezan okunurken yemek yemeye devam edilir mi?

İmsak vakti gecenin bittiği ve oruç için yeme içmenin yasak olduğu zamanın başladığı sınır olarak kabul edilir. İmsak vaktinden önce yeme içmeyi bırakmak gerekir. Ezan okunmaya başlayınca değil, imsak vakti girince yemek kesilmelidir.

Ezanın geç okunması halinde sorumluluğun müezzine ait olduğu düşüncesi de kişiyi sorumluluktan kurtarmaz., oruçta esas alınan imsak vaktinin girmiş olmasıdır.

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Ramazan orucunda ve nafile oruçlarda niyetin vakti güneş battıktan sonra başlar. Niyet için son sınır ise ertesi gün dahve-i kübra vaktine kadardır. Dahve-i kübra imsak ile akşam vakti arasındaki şer’i gündüz süresinin yarısı olarak açıklanır.

Türkiye’de bu vakit genellikle öğleye yaklaşık 60-70 dakika kala olan zamana denk gelir. Bu süre dolmadan niyet edilmesi halinde oruç geçerli kabul edilir.

RAMAZANDA GECE NİYET ETMEYİ UNUTAN NE YAPMALI?

Ramazan ayında gece niyet etmeyi unutan kişi öğleye bir saat kalıncaya kadar niyet edebilir. Ayrıca sahura kalkmak niyet sayıldığı gibi oruç tutma niyetiyle yatmak da niyet olarak kabul edilir. Yani sahura kalkılmasa bile kişi oruç tutmaya karar vererek uyuduysa niyet etmiş sayılır.

