Ramazan ayının en önemli sünnet ibadetlerinden biri olan teravih namazının cemaatle mi yoksa bireysel olarak mı kılınması gerektiği sıkça araştırılıyor. Teravihin evde tek başına kılınmasının hükmü ve cemaatle kılınmasının fazileti fıkhi kaynaklar doğrultusunda merak konusu olmaya devam ediyor.

Yatsı namazından sonra eda edilen teravih namazının nasıl ve hangi şartlarda kılınacağı konusunda farklı durumlar gündeme geliyor. Camiye gidemeyenler için teravih namazı tek başına kılınır mı araştırılıyor.

TERAVİH NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?

Teravih namazı tek başına kılınabilen bir ibadettir. Cemaate katılmaya engel bir durumun bulunması halinde kişi teravihi evinde yalnız olarak eda edebilir. Bunun yanında aile fertleriyle birlikte cemaat yaparak kılınması da mümkündür. Bu durumda namaz sahih olur ve ibadet yerine getirilmiş sayılır.

Teravihin cemaatle kılınması ise sünnet-i kifâye olarak kabul edilir. Bir mahallede camide cemaatle kılınması halinde diğer kişilerin evlerinde yalnız kılmasıyla sünnet yerine getirilmiş olur.

Teravihin cemaatle kılınması, sünnet-i kifâyedir. Yani bir mahallede cemaatle kılınınca, diğerleri evde kılsa da, sünnet ifa edilmiş olur. (Nimet-i İslam)

Teravih namazı iki veya dört rekâtta bir selam verilerek kılınır, fakat iki rekâtta bir selam vermek daha iyidir. Teravih namazını on rekâtta bir selam vererek iki selamla bitirmek mekruhtur. Şâfiî’de ise hiç sahih olmaz. Teravih, vitirden önce kılınır. Vitirden sonra da kılmak caizdir. Ta’dil-i erkân, Hanefî’de vacib, Şâfiî’de ise farzdır. Bunun için ta’dil-i erkâna riayet etmeli, teravihi hızlı kılmamalı.

Kılınamayan teravih namazı daha sonra kaza edilmez. Teravih vakti içerisinde eda edilmediğinde sonradan kılınan namaz nafile olur. Bu yönüyle teravih, vakte bağlı sünnet ibadetler arasında yer alır.

Haberle İlgili Daha Fazlası