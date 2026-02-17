Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazının kaç rekat olduğu, nasıl kılındığı ve cemaatle eda edilip edilmeyeceği her yıl olduğu gibi bu yıl da araştırılıyor. Fıkıh kaynaklarında yer alan bilgiler doğrultusunda teravih namazının hükmü, vakti ve kılınış şekline ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Teravih namazı nasıl, kaç rekat kılınır?

Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazı, Ramazan gecelerinin en çok ihya edilen ibadetleri arasında yer alıyor. Sünnet-i müekkede olarak kabul edilen bu namazın rekat sayısı, cemaatle kılınma durumu ve kazasının olup olmadığına dair pek çok soru gündeme geliyor.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra vitirden önce eda edilir. İkişer rekat halinde selam verilerek kılınması daha faziletli kabul edilirken, dörder rekat halinde kılınması da mümkündür. Her dört rekatın ardından kısa bir süre oturularak salavat, tesbih veya Kur’an okunması sünnet olarak belirtilir.

Namazın imsak vaktine kadar kılınabilmesi mümkün olmakla birlikte fecir doğduktan sonra teravih vakti sona erer. Bir kimse teravihe cemaate yetişemezse kalan rekatları daha sonra tek başına tamamlayabilir. Teravihte tadil-i erkana riayet edilmesi gerektiği, namazın hızlı kılınmasının uygun olmadığı fıkıh kaynaklarında yer alan bilgiler arasındadır.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazının rekat sayısına ilişkin İslam alimlerinin ortak kabulü 20 rekat olduğu yönünde. Bu uygulamanın Hazreti Ömer döneminden itibaren sahabe tarafından cemaatle kılınarak günümüze kadar geldiği ve sünnet-i müekkede olarak kabul edildiği ifade ediliyor.

Teravih namazı ile alakalı olarak Nûr-ül-îzâh şerhinde ve haşiyesinde buyuruluyor ki:

“Erkeklerin ve kadınların, yirmi rekat teravih namazı kılması, sünnet-i müekkededir. İnanmayan sapıktır ve şahitliği kabul olmaz. Resûlullah efendimiz, birkaç gece, teravihi cemaatle sekiz rekat olarak kıldı. Evlerine gidince, yirmi rekate tamamladılar. Yalnız olarak yirmi rekat kıldığı da bildirilmiştir. Dört mezhepte de yirmi rekattir. Sünnet olduğu buradan anlaşıldı. Üç halife ve zamanlarındaki Eshab-ı kiramın hepsi, cemaatle yirmi rekat kıldılar. Bu halifelere ve Eshab-ı kiramın icmaına uymamız, hadîs-i şerif ile emrolunmuştur.”

Kaynaklarda Peygamber Efendimizin farklı zamanlarda 8, 12 ve 20 rekat olarak kıldığına dair rivayetler yer alsa da İslam dünyasında yaygın uygulama 20 rekat şeklinde bulunuyor. Vaktinde kılınmayan teravih namazının ise kaza edilmediği, daha sonra kılınırsa nafile namaz yerine geçeceği ifade ediliyor.

