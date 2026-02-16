Aminath o süreci, "Sanırım o zaman ‘Bu, düşündüğümüzden çok daha büyük olacak’ diye hissetmeye başladık" sözleriyle anlattı.

Amaç, su altında bir kabine toplantısı düzenlemek ve tüm dünyaya mesaj vermekti.

2009 yılının Ekim ayında Maldivler’de sıra dışı bir plan devreye alınmıştı. Ülkenin 11 üst düzey hükümet yetkilisi için masa ve sandalyeler Hint Okyanusu’nun dibine yerleştirildi.

Nasheed, su yüzüne çıktığında, "Maldivler ön saflarda yer alan bir ülke. Bu sadece Maldivler için değil, tüm dünya için bir sorun. Bugün Maldivler'i kurtaramazsak, yarın dünyanın geri kalanını kurtaramayız" dedi.

Toplantı sırasında bakanlar beyaz tahtalar ve el işaretleriyle iletişim kurdu. Mercanların arasında gerçekleşen toplantı, fotoğraf ve video kayıtlarıyla dünyaya servis edildi.

17 Ekim 2009’da dönemin Cumhurbaşkanı Mohamed Nasheed ve 11 hükümet yetkilisi, dalış ekipmanlarıyla deniz tabanına indi. Deniz dibine yerleştirilen masa ve sandalyelerde toplanan kabine üyeleri, özel su altı kalemleriyle tüm ülkelere karbondioksit emisyonlarını azaltma çağrısı yapan belgeyi imzaladı.

DENİZ SEVİYESİ TEHDİDİ

Maldivler, dünyanın en alçak ülkesi olarak biliniyor. Birçok ada deniz seviyesinden sadece yaklaşık bir metre yüksekte bulunuyor. Küresel su seviyesinin yüzyıl sonuna kadar ortalama yarım metre yükselebileceği öngörülüyor.

Dönemin yetkilileri, ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılması çağrısını öne çıkarmıştı: "Hayatta kalmak için 1,5" sloganı uluslararası platformlarda"

İklim bilimciler, 2 derecenin güvenli bir sınır olmadığını dile getirdi. 2015’te Paris’te düzenlenen COP21 zirvesinde 1,5 derece hedefi resmi olarak kabul edildi.

Aradan geçen yıllara rağmen küresel sıcaklık artışı hız kesmedi. Mevcut politikaların yüzyıl sonuna kadar 2,8 derecelik bir ısınmaya yol açabileceği öngörülüyor. 2024 yılı, bir takvim yılı içinde 1,5 derece eşiğinin aşıldığı ilk yıl oldu.