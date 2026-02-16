Bu ülkede Bakanlar Kurulu okyanusun dibinde toplandı! "Hayatta kalmak için 1,5"
Hint Okyanusu’nda 26 atolden oluşan 1.190 mercan adasından meydana gelen Maldivler, yıllar önce dünya kamuoyunun hafızasına kazınan sıra dışı bir kabine toplantısına imza attı.
OKYANUSUN DİBİNDE...
2009 yılının Ekim ayında Maldivler’de sıra dışı bir plan devreye alınmıştı. Ülkenin 11 üst düzey hükümet yetkilisi için masa ve sandalyeler Hint Okyanusu’nun dibine yerleştirildi.
Amaç, su altında bir kabine toplantısı düzenlemek ve tüm dünyaya mesaj vermekti.
Dönemin Cumhurbaşkanlığı Ofisi politika müsteşar yardımcısı Shauna Aminath ve ekibi hazırlık sürecinde büyük stres yaşadı. Bakanların çoğu dalış bilmiyordu.
Bazılarının sağlık sorunları vardı. İki ay süren eğitimlerin ardından kabine üyeleri deniz tabanında toplantı yapabilecek seviyeye ulaştı.
Aminath o süreci, "Sanırım o zaman ‘Bu, düşündüğümüzden çok daha büyük olacak’ diye hissetmeye başladık" sözleriyle anlattı.
OKYANUSUN DİBİNDE TARİHİ İMZA
17 Ekim 2009’da dönemin Cumhurbaşkanı Mohamed Nasheed ve 11 hükümet yetkilisi, dalış ekipmanlarıyla deniz tabanına indi. Deniz dibine yerleştirilen masa ve sandalyelerde toplanan kabine üyeleri, özel su altı kalemleriyle tüm ülkelere karbondioksit emisyonlarını azaltma çağrısı yapan belgeyi imzaladı.
Toplantı sırasında bakanlar beyaz tahtalar ve el işaretleriyle iletişim kurdu. Mercanların arasında gerçekleşen toplantı, fotoğraf ve video kayıtlarıyla dünyaya servis edildi.
Nasheed, su yüzüne çıktığında, "Maldivler ön saflarda yer alan bir ülke. Bu sadece Maldivler için değil, tüm dünya için bir sorun. Bugün Maldivler'i kurtaramazsak, yarın dünyanın geri kalanını kurtaramayız" dedi.
DENİZ SEVİYESİ TEHDİDİ
Maldivler, dünyanın en alçak ülkesi olarak biliniyor. Birçok ada deniz seviyesinden sadece yaklaşık bir metre yüksekte bulunuyor. Küresel su seviyesinin yüzyıl sonuna kadar ortalama yarım metre yükselebileceği öngörülüyor.
Dönemin yetkilileri, ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılması çağrısını öne çıkarmıştı: "Hayatta kalmak için 1,5" sloganı uluslararası platformlarda"
İklim bilimciler, 2 derecenin güvenli bir sınır olmadığını dile getirdi. 2015’te Paris’te düzenlenen COP21 zirvesinde 1,5 derece hedefi resmi olarak kabul edildi.
Aradan geçen yıllara rağmen küresel sıcaklık artışı hız kesmedi. Mevcut politikaların yüzyıl sonuna kadar 2,8 derecelik bir ısınmaya yol açabileceği öngörülüyor. 2024 yılı, bir takvim yılı içinde 1,5 derece eşiğinin aşıldığı ilk yıl oldu.
DÜNYAYA MESAJ VEREN KARE
Su altı kabine toplantısına ait fotoğraflar, BBC dahil birçok uluslararası medya kuruluşunda yayımlandı. Görüntüler, iklim değişikliği tartışmalarında simge haline geldi. Ardından Nepal’de Everest Dağı’nda kabine toplantısı düzenlendi, Tuvalu’da bir bakan deniz içinde konuşma yaptı.
Aradan 17 yıl geçmesine rağmen o fotoğraf, deniz seviyesinin yükselmesi tehdidi altındaki ada ülkelerinin sembolü olarak anılmaya devam ediyor.