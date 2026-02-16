UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Galatasaray, milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği İtalya temsilcisi Juventus'u konuk edecek. Karşılaşma 17 Şubat Salı günü TSİ 20.45'te başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu aşamasında 17 Şubat Salı ve 18 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Galatasaray, bu turda karşılaşacağı İtalya temsilcisi Juventus ile ilk maçı yarın saat 20.45'te evinde oynayacak.

Devler Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

17 Şubat Salı

20.45 Galatasaray-Juventus (İtalya)

23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

18 Şubat Çarşamba

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

