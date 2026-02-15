Juventus Yönetim Kurulu Başkanı Damien Comolli, Serie A'da Inter'e 3-2 mağlup oldukları maçta maçta Pierre Kalulu'ya gösterilen kırmızı kart sebebiyle karşılaşmanın hakemi Federico La Penna'ya tepki gösterdi. Soyunma odası tünelinde hakemin üstüne yürüyen Comolli'ye teknik direktör Spalletti engel oldu.

İtalya Serie A'da 25. haftanın en önemli maçında Inter ile Juventus karşı karşıya geldi. Juventus, Inter karşısında iki kez geriye düştüğü maçta eşitliği sağlasa da son anlarda gelen golle 3-2 mağlup oldu. Inter'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Andrea Cambiaso (kendi kalesine), 76. dakikada Francesco Pio Esposito ve 90. dakikada Piotr Zielinski attı. Juventus'un golleri ise 26. dakikada Andrea Cambiaso ve 83. dakikada Manuel Locatelli'den geldi.

Karşılaşmanın ardından Juventus cephesinde maçın hakemi Federico La Penna'ya tepki vardı.

TEKNİK DİREKTÖRÜ TARAFINDAN ZAR ZOR UZAKLAŞTIRDI

Karşılaşma 1-1 devam ederken Pierre Kalulu, Alessandro Bastoni'ye yaptığı faulün ardından önce ikinci sarı kartı sonra kırmızı kart görerek siyah beyazlıları 10 kişi bıraktı.

Bu karar Juventus cephesinde büyük bir tepkiye neden olurken teknik direktör Luciano Spalletti, ilk yarının sonunda soyunma odası tüneli girişinde hakem La Penna'ya tartışma yaşadı. Juventus Yönetim Kurulu Başkanı Damien Comolli ve yönetici Giorgio Chiellini'ni de hakeme tepki gösterirken Spalletti'nin, La Penna'nın üzerine yürüyen Comolli'yi uzaklaştırması gündem oldu.

Damien Comolli, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada sezon boyunca Juventus'a karşı yapılan hakem hatalarını belirterek "Bunun yaşanması utanç verici. Bu durum tüm dünyada görüldü. Bu münferit bir olay değil; sezon boyunca Juventus’un başına gelen hatalar zincirinin bir parçası. Böyle adaletsizlikleri kabul etmek çok zor. Az önce oyunculara iyi iş çıkardıklarını söyledim. Teknik direktörde, oyuncularda ve taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı var. Bu maçtan sonra futbol konuşmanın pek bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL HAKKINDA KONUŞMAK İMKANSIZ"

Juventus'un eski oyuncusu ve yöneticisi Giorgio Chiellini ise VAR protokolü gereği ikinci sarı karttan çıkan kırmızı kartlara müdahale edilememesini eleştirdi ve bu uygulamanın değişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün yaşananlardan sonra futbol hakkında konuşmak imkansız. Belki de bu olaydan sonra VAR sistemi bile değişmek zorunda kalacak. Aylardır yeterli bir yapının olmadığını söylüyoruz. Her hafta farklı bir kulüp itiraz etmek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir değil. Açıkça düzgün işlemeyen bir yapı var. Sorumlu kişi hesap vermeli ve sessiz kalmak yerine bozulanı düzeltmeli. Protokol değişmeli bu gece bunu kanıtladı. Bu aceleci ve dikkatsiz kararların önüne geçmenin yolları var. De Rossi, Gasperini ve Conte gibi teknik adamlar da aynı şeyi söylüyor. Sistemde bir şeyler çalışmıyor ve bunu herkes görüyor." sözlerini sarf etti.

Juventus, 17 Şubat salı günü Şampiyonlar Ligi play-off maçında Galatasaray'a konuk olacak. Inter ise çarşamba günü Bodo-Glimt deplasmanına çıkacak.

