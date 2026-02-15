Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) bütünleme sınavları devam ederken gözler bir kez daha sınav soruları ve cevaplarına çevrildi. Alacakları notları sonuçlar öncesinde tahmin etmek isteyen vatandaşlar, soru-cevap duyurusunu bekliyor. Peki, ATA AÖF Bütünleme sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) bütünleme sınavları 15 Şubat 2026 tarihinde tamamlanacak. Bugünkü sınava katılım sağlayan on binlerce öğrenci, gözünü soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı duyuruya çevirdi.



Sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından "ATA AÖF cevap anahtarı kitapçığı" öğrencilerin erişimine online olarak açılacak. AÖF sorular ve cevap anahtarı Öğrenme Yönetim Sistemi-ÖYS üzerinden görüntülenebilecek.

ATA AÖF Bütünleme sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında ATA AÖF soruları ve cevaplarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçlarının genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

