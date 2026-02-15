Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, İtalya Serie A'nın 25. haftasında konuk olduğu Inter'e son anlarda gelen golle 3-2 mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Inter ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus kozlarını paylaştı.

JUVENTUS, 90'DA YIKILDI

Juventus, Inter karşısında iki kez geriye düştüğü maçta eşitliği sağlasa da son anlarda gelen golle 3-2 mağlup oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Andrea Cambiaso (kendi kalesine), 76. dakikada Francesco Pio Esposito ve 90. dakikada Piotr Zielinski attı. Juventus'un golleri ise 26. dakikada Andrea Cambiaso ve 83. dakikada Manuel Locatelli'den geldi.

Inter - Juventus

KENAN YILDIZ, 75 DAKİKA SÜRE ALDI

Juventus'ta Fransız stoper Pierre Kalulu, 42. dakikada ikinci sarı kartla ihraç edildi. Torino ekibinde maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 75. dakikada yerini Jeremie Boga'ya bıraktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU FORMASINA KAVUŞTU

Sakatlığının atlatan bir başka milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 54. dakikada Nicolo Barella'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Inter puanını 61'e yükseltti. Juventus 46 puanda kaldı.

JUVENTUS, İSTANBUL'A GELECEK

Juventus, 17 Şubat salı günü Şampiyonlar Ligi play-off maçında Galatasaray'a konuk olacak. Inter ise çarşamba günü Bodo-Glimt deplasmanına çıkacak.

